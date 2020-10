É possível ter uma alimentação saudável com pouco dinheiro?

Em tempos de crise, de inflação, quando os preços dos alimentos estão cada vez mais caros, você pode responder que não é possível ter uma alimentação saudável; e, talvez, você pense que é preciso comer coisas light, diet e tantas coisas que hoje a indústria de alimentos nos oferecem.

Uma alimentação saudável deve ser variada, deve incluir frutas, verduras, legumes, carboidratos, proteínas, gorduras e açúcares essenciais. Afinal, cada grupo de alimentos é responsável por uma função em nosso organismo; assim, deve ser incluído em determinadas proporções em nossa alimentação diária.

Alimentar-se bem e ter uma vida saudável não precisa custar caro. Seguem algumas dicas:

Dicas de uma alimentação saudável

– Ter um cardápio semanal, conferir o que tem na dispensa e fazer uma lista para comprar o que realmente precisa;

– Escolher frutas, legumes e verduras da estação, pois são mais nutritivas e os preços são mais em conta. Esses alimentos são ricos em vitaminas, nutrientes e fibras, os quais ajudam no bom funcionamento do nosso organismo. Em vez de comprar em supermercados, compre na feira, pois além de ser mais barato, também são mais frescos;

– Fazer trocas, substituir alimentos pobres em nutrientes por alimentos saudáveis. Por exemplo: substituir doces, guloseimas e sucos industrializados por frutas; embutidos e industrializados por alimentos mais naturais. Substituir marcas, ver que existem marcas mais baratas e com qualidade. A carne teve uma elevação no preço, então, frangos e ovos são as opções mais usadas. Vale a pena prestar atenção no modo de preparo: prefira cozido, grelhado ou assado; o ovo cozido, uma omelete com legumes ou poché feito na água. Em algumas regiões, o peixe fica mais em conta que a carne, e é uma boa opção.

– Aproveitar melhor os alimentos. Muitas vezes, jogamos no lixo as partes mais nutritivas como cascas, talos e folhas. Aqui, entra a criatividade para aprender novas receitas para poder aproveitar os nutrientes e economizar, pois evita o desperdício;

– Comprar alimentos que você sabe fazer e que terá tempo para prepará-lo. Muitas vezes, acontece de comprarmos coisas que exigem mais de nós;

– Ficar atento à conservação dos alimentos. Por exemplo: as folhas precisam ser bem lavadas, secas e armazenadas em um pote com papel toalha dentro da geladeira.

Alimentos naturais e saudáveis

Uma coisa importante para os tempos de crise é tirar de nossa cabeça que não dá para comer bem com pouco dinheiro, pois nossa tendência é pegar o alimento mais fácil de ser preparado, mais barato e, muitas vezes, mais “saboroso”, no entanto, mais pobre naquilo que nosso corpo precisa para ser nutrido. O desafio é para que, na próxima compra, deixe de lado as guloseimas, os alimentos ricos em gorduras, o sódio e o açúcar. Aposte nos alimentos mais naturais e saudáveis, você vai ver a diferença em sua vida e na vida dos seus.