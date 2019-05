​​​​​​​Estado autoriza R$ 4 milhões para obras da Saúde em 20 municípios

O Governo do Estado liberou R$ 4 milhões do Fundo Estadual da Saúde para obras em 20 municípios. Os recursos serão aplicados em ações como ampliação, reforma ou construção de Unidades de Saúde da Família ou, ainda, em obras em hospitais.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou a determinação da atual gestão de regionalização do atendimento à saúde da população. “A meta do Governo é levar saúde para perto da população e as Unidades de Saúde da Família funcionam como porta de entrada para os atendimentos, oferecendo serviços de qualidade mais próximos dos usuários”, afirma.

O município de Quitandinha, por exemplo, recebeu R$ 450 mil como pagamento da segunda parcela para construção de uma unidade. Para Almirante Tamandaré foram liberados R$ 360 mil para reforma de uma unidade e Paraíso do Norte receberá R$ 270 mil em dois contratos para ampliação e reforma de Unidades de Saúde da Família.

Também foram beneficiadas as cidades de Cafezal do Sul, Cafelândia, Amaporã, Tuneiras do Oeste, Nova Laranjeiras, Roncador, Pinhais, Teixeira Soares, Santo Antônio do Caiuá, Arapongas e Bonito do Iguaçu.

Mais recursos

Também foi autorizado repasse de R$ 362 mil do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Palotina. O valor será investido em obras no Hospital Municipal Prefeito Quinto.

Outros convênios firmados preveem a liberação de R$ 199 mil para Xambrê, R$ 27 mil para Lobato e R$ 160 mil para Atalaia. Os valores são referentes a parcelas contratuais para obras nos municípios.

AEN