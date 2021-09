Estudantes de Maringá criam campanha para incentivar doação de sangue

Com o tema "Um pouquinho de mim pra você", crianças oferecem brinde para doadores

Com a doação de apenas uma bolsa de sangue, quatro pessoas são beneficiadas. Essa informação impactou os estudantes do 3o ano do Colégio Marista Maringá, que decidiram fazer uma campanha para ampliar a doação de sangue na cidade. Os estudantes, que têm entre 8 e 9 anos, realizaram uma votação para escolher um tema para o Projeto de Intervenção Social (PIS) que realizam todos os anos. Em 2021, a doação de sangue e seus impactos para toda a população chamou a atenção das crianças, que decidiram agir.

A professora da turma, Maysa Marques Tosatti dos Santos, explica que a ação partiu dos próprios alunos, movidos pela vontade de ajudar o próximo. “Eles ficaram muito sensibilizados ao entender a realidade do hemocentro e como a conscientização é importante nesse sentido”.

As crianças estão produzindo um brinde, feito de material reciclado, para retribuir a iniciativa de quem aderir à campanha, um balangandã. É um brinquedo feito por eles em sala de aula, com materiais reciclados, para agradecer aos doadores”. Para participar, basta ir ao Hemocentro da cidade e doar em nome do projeto que se chama "Um pouquinho de mim pra você", ou #sanguemarista. O brinde pode ser retirado na escola ou diretamente com os alunos.

A campanha segue até o fim de setembro e pretende ajudar o Hemocentro Regional de Maringá, que devido à pandemia e também ao inverno, registra queda nas doações.

Informe e compartilhe a ação com a #sanguemarista

Luiza Lafuente Woellner dos Santos/Asimp