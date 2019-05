Evento reúne pacientes que voltaram a ouvir com implante coclear

Hospital Otocentro e Politec Saúde comemoram 50 implantes realizados com encontro de pacientes e lançamento de livro infantil de blogueira surda oralizada

O Hospital Otocentro de Londrina e a Politec Saúde promovem o I Encontro de Próteses Implantáveis Auditivas para comemorar 50 implantes realizados no Hospital Otocentro. O evento acontece nesta sexta-feira (3 de maio), a partir das 16 horas, no Espaço de Eventos do Aurora Shopping, e reunirá mais de 40 pacientes que voltaram a ouvir graças ao implante coclear e surdos candidatos a esta cirurgia auditiva.

Além de propiciar a troca de experiências entre os usuários de próteses, o evento vai tirar dúvidas sobre quem é candidato a próteses implantáveis auditivas com a palestra dos médicos otorrinolaringologistas André Ataíde e Marcela Schmit. Os participantes ainda vão assistir a uma palestra sobre as novidades em próteses implantáveis auditivas com a fonoaudióloga Ana Paula Akaishi.

Blogueira lança livro

O encontro contará com a presença da blogueira e escritora surda oralizada Lak Lobato, que perdeu a audição quando tinha 9 anos por causa da caxumba, e só conseguiu voltar a ouvir após mais de 25 anos, quando fez o implante coclear. Por permanecer tantos anos na surdez profunda, Lak teve que reaprender a falar após a cirurgia. Sua trajetória de vida a fez criar um blog e escrever livros sobre sua experiência.

No evento em Londrina, Lak lançará o livro infantil “E Não é que eu ouvi?”. Nesta sua segunda obra, ela conta a história de Lalá – uma menina que deixa de ouvir durante o sono – e sua busca para poder ouvir de novo. Seu primeiro livro “Desculpe, não ouvi!” é autobiográfico, em que conta sua alegria contagiante ao voltar a ouvir após a um bem-sucedido implante coclear bilateral.

Palestra para médicos

O evento também conta com palestras direcionadas a médicos otorrinolaringologistas. A partir das 19h, os médicos André Ataíde e Marcela Schimit ministram palestra sobre “Indicação e Atualização em Soluções Auditivas” e às 20h, a fonoaudióloga Ana Paula Akaishi faz palestra sobre “Novidades em Próteses Implantáveis.

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo telefone 3351-2746.

