Filipe Barros é o único deputado presente no início da vacinação contra Covid-19 no Paraná

"Deputado Federal Filipe Barros (PSL), ao lado das profissionais de Saúde Maria Goretti, Diretora de Atenção e Vigilância (DAV) da Secretaria de Saúde, e Justina Cetnarski Maiczak, Diretora de Enfermagem do Hospital do Trabalhador. Sentados estão a enfermeira Lucimar Josiane de Oliveira e o médico Diego Schuster Paes, dois dos imunizados na noite da segunda-feira (18)."

O deputado federal Filipe Barros (PSL) acompanhou pessoalmente o início da vacinação contra COVID-19 no Paraná. Na noite da segunda-feira (18), o parlamentar esteve no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, junto do governador Ratinho Jr. (PSD), onde a enfermeira Lucimar Josiane de Oliveira, de 44 anos, se tornou a primeira pessoa no Paraná a ser imunizada, ao lado de outros seis trabalhadores de Saúde.

Para o deputado londrinense, o começo da vacinação é uma vitória que deve ser celebrada. “A luta contra o coronavírus é uma luta pela vida, a favor das famílias e pela retomada da liberdade de uma vida normal, que o vírus nos tirou”, disse Filipe Barros, único deputado federal presente na cerimônia. Na ocasião, o deputado se comprometeu a manter constante diálogo, em Brasília, com o Ministério da Saúde, de modo que muito mais doses de vacinas, produzidas também no exterior, sejam enviadas o mais rápido possível a todos os municípios do Paraná. O deputado também ajudará na fiscalização do Poder Público, de modo que as doses cheguem corretamente ao público destinado.

Nesta terça (19) todas as regiões do Paraná receberão as doses iniciais da vacina produzida no Brasil e 100% pagas pelo Governo Federal.

No Congresso Nacional, o deputado federal Filipe Barros é membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem e da Frente Parlamentar Mista da Saúde.

"Deputado Filipe Barros (PSL) ao lado das duas enfermeiras que realizaram a primeira aplicação de vacina contra COVID-19 no Paraná: Roberta Serra Pereira e Viviane Pavanelo, do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital do Trabalhador."

"Conferindo a entrega das vacinas no Paraná, pagas 100% pelo governo federal do nosso presidente Jair Bolsonaro"