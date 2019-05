Gabi Dezan começa temporada de lives com temas de emagrecimento

Conhecida como a life coach das estrelas, a bicampeã mundial de fisiculturismo Gabi Dezan, 30 anos, que já ajudou nas mudanças de hábitos de nomes como Yasmin Brunet, Fernanda Vasconcellos, Nívea Stelmann, Cássia Valadão entre outros - começa hoje, uma temporada de lives pelo instagram ( @gabicdezan) para compartilhar informações sobre emagrecimento com qualidade de vida.

As lives vão ocorrer todas as terças-feiras, às 20h, horário de Brasília, com duração de 50 minutos. "Essas conversas ao vivo serão temáticas com discussões sobre emagrecimento, academia, musculação, erros comuns no dia a dia, entre outros. Vamos tentar dividir tudo que a pessoa precisa saber para ter um físico saudável", conta a atleta que nasceu em Londrina e vive em Orlando-Flórida-EUA com o marido, o nutricionista Daniel Dezan.

"O objetivo de cada live é fazer as pessoas terem mais conhecimento quando o assunto é a busca pela qualidade de vida. Não precisa ter guerra contra à comida, como muita gente tem nos dias de hoje. Comida nunca será nossa inimiga... O que falta é informação para levar um estilo de vida saudável, sem loucuras", diz Gabi Dezan.

Os interessados podem se inscrever no seguinte link para receberem as novidades e informações sobre os temas das lives: https:gabidezan.com.br/lives-semanais .