Gleisi destina R$ 13 milhões para a Saúde do Paraná

A saúde do Paraná receberá um reforço de mais de R$ 13 milhões em 2020 por meio de emendas parlamentares da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR). Além de hospitais e santas casas, esses recursos ajudarão dezenas de municípios, contribuindo para a melhoria do atendimento da população. Em 2019, as emendas para o setor somaram mais de R$ 8 milhões, beneficiando 50 municípios e hospitais de Curitiba e interior. "Saúde é a área mais priorizada pelo meu mandato na destinação de emendas parlamentares. Precisamos garantir um atendimento melhor para a população e isso só se faz com investimentos", diz Gleisi.

Entre os hospitais beneficiados estão o Erasto Gaertner, que é referência no tratamento de pessoas com câncer, e a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, o primeiro hospital da capital paranaense. "Todos os anos destinamos emendas para ajudar essas instituições. Eles recebem pessoas de todo estado e de todo país e precisam de ajuda para manter a excelência do atendimento."

No interior as emendas foram destinadas para hospitais de Apucarana, Arapongas, Londrina, Ponta Grossa, Campina Grande do Sul, Francisco Beltrão, União da Vitória, além de municípios de várias regiões do estado. "Temos que olhar para o que interessa a população e a Saúde é a prioridade", acrescenta a deputada.

Veja os hospitais beneficiados com emendas em 2020:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba- R$ 350 mil

Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba- R$ 172 mil (emenda individual) e mais R$ 277.500 mil (emenda de bancada)

Hospital Erasto Gaertner - R$ 350 mil

Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer/Honpar - R$ 150 mil

Hospital do Câncer de Londrina- R$ 200 mil

Hospital Angelina Caron de Curitiba - R$ 300 mil

Hospital São Camilo de Ponta Grossa- R$ 150 mil

Hospital Regional do Sudoeste - Walter Alberto Pecoits R$ 200 mil

Hospital Regional São Camilo de União da Vitória- R$ 138.750 mil

Veja os municípios beneficiados com emendas em 2020:

R$ 300 mil/ Cascavel

R$ 290 mil/ Planalto

R$ 240 mil/ Mandirituba

R$ 200 mil (cada um)

Apucarana

Dois Vizinhos

Fernandes Pinheiro

Mandaguaçu

Paraíso do Norte

Rio Bonito do Iguaçu

Paranaguá

R$ 150 mil (cada um)

Bom Jesus do Sul

Califórnia

Campina Grande do Sul

Centenário do Sul

Cerro Azul

Congoinhas

Irati

Itaperuçu

Laranjeiras do Sul

Pinhão

Rebouças

Santa Isabel do Oeste

Pinhal de São Bento

R$ 138.750 mil/ União da Vitória

R$ 120 mil (cada um)

Santana do Itararé

Florestópolis

R$ 100 mil (cada um)

Quedas do Iguaçu

Andirá

Assis Chateaubriand

Campo Bonito

Campo do Tenente

Chopinzinho

Coronel Vivida

Enéas Marques

Flórida

Godoy Moreira

Guaraniaçu

Lidianópolis

Lindoeste

Medianeira

Nova Esperança

Paiçandu

Perobal

Rio Branco do Ivaí

Santa Maria do Oeste

Santa Mariana

Santo Antônio da Platina

São Carlos do Ivaí

São Miguel do Iguaçu

Sarandi

Agudos do Sul

Arapongas

Cambé

Campo Magro

Cantagalo

Contenda

Foz do Iguaçu

Goioxim

Guaíra

Iretama

Matelândia

Mato Rico

Palmital

Piên

Presidente Castelo Branco

Quedas do Iguaçu

Quintas do sol

Quitandinha

Rio Negro

Rolândia

Roncador

São Jerônimo da Serra

Tijucas do Sul

Virmond

Capanema

Manfrinópolis

Mangueirinha

Pérola d'Oeste

São Jorge D'Oeste

R$ 77.500/ Fundo Municipal de Francisco Beltrão

Débora Matos/Ascom