Governo lança edital para contratação de bolsistas da área de saúde

A Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), a Fundação Araucária e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lançaram, ontem, 20 de março, edital para chamamento de profissionais e estudantes de cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde para atuação como bolsistas pelas Universidades Estaduais do Paraná. O edital, que prevê a contratação de 788 bolsistas para atuação em todas as regiões do estado, visa a ampliar a capacidade de atendimento das unidades de saúde para contribuir no enfrentamento da propagação do Covid-19 e no tratamento de pacientes infectados.

Por meio do edital, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) receberá 135 bolsistas da área de saúde para atuação junto à 18ª e 19ª Regionais de Saúde em sete postos na região. As equipes serão geridas por coordenador e coordenador adjunto, atuando em consonância com o projeto proposto em comunicação com a Secretaria de Saúde.

No edital, está previsto pagamento de bolsas para enfermeiros e médicos recém-formados, farmacêuticos e técnicos em enfermagem, que irão reforçar as atividades de prevenção e combate ao coronavírus junto à população. A previsão de contratação é para o início do mês de abril.

O Governo irá investir R$ 8 milhões no programa para desenvolver atividades de extensão, de forma integrada, no combate ao avanço da doença. A SETI juntamente com a Fundação Araucária e a Secretaria da Saúde irão coordenar o “Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do coronavírus”. As atividades serão desenvolvidas pelas sete universidades estaduais.

A reitora da UENP, professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, destaca a importância do edital e das Universidades nesse momento em que o poder público e a sociedade se colocam no enfrentamento da propagação do coronavírus. “Esse edital contribuirá de maneira significativa e efetiva para as ações de enfrentamento ao Covid-19 no Paraná. Com a colaboração dos bolsistas estudantes e profissionais recém-formados, nossas Universidades se colocam ao lado dos paranaenses para buscar conter o avanço dessa doença e atender aos pacientes infectados”, disse a reitora.

Bolsistas

Parte dos bolsistas irão atuar em Central de Informações, no formato call center, para atendimento telefônico com o objetivo de esclarecer dúvidas e fornecer informações relacionadas à prevenção e cuidados com a saúde na fase da pandemia.

Outra ação será desenvolvida por enfermeiros e técnicos de enfermagem, que irão ajudar no monitoramento da condição das pessoas que passam pelos 33 postos de fronteira do estado. Também está prevista a chamada de profissionais (médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem), para atuar na ação de extensão em estabelecimentos de saúde que integram as Regionais de Saúde do Paraná.

Os bolsistas reforçarão ainda o trabalho do Laboratório Central do Estado (Lacen) e o do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

As equipes extensionistas serão distribuídas pela região de Jacarezinho, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá, Londrina, Maringá, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Guarapuava.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas por meio do link http://setipr.net.br/covid19/, sendo que o critério de escolha dos bolsistas que atenderem aos requisitos do edital será o da ordem cronológica de inscrição. O envio da documentação é todo online.

O edital completo pode ser acessado por meio do link https://bit.ly/3ddNojz

Tiago Angelo/UENP