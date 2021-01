Guarda Municipal de Londrina recebe nova viatura para atendimento às ocorrências na cidade

Parte dos recursos para aquisição vieram de emenda parlamentar, outra parte da própria administração municipal

A Prefeitura de Londrina recebeu ontem (26), mais uma viatura nova que será destinada à Secretaria Municipal de Defesa Social, responsável pelas atividades da Guarda Municipal. A entrega foi feita pelo deputado estadual Matheus Viniccius Ribeiro Petriv (Boca Aberta Junior), autor de uma emenda parlamentar que contribuiu com parte dos recursos necessários. Ao todo a secretaria receberá dois novos veículos, porém o outro está em fase de finalização dos trâmites.

A nova viatura recebida é um veículo sedan e possui giroflex, farol de beco, farol strobo, GPS, rádio digital e camburão humanizado. Nessa viatura o transporte de pessoas detidas até a delegacia acontece no banco de trás. O valor total da emenda parlamentar é de R$114.000,00, que foi viabilizado através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano (SEDU), Paranacidade e Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Paraná (PAM). Para aquisição dos dois veículos foi necessária uma contrapartida por parte da Prefeitura no valor de R$74.980,00, totalizando R$188.980,00 em investimento na segurança pública municipal.

As ações fazem parte do plano de reestruturação da secretaria de Defesa Social proposto pelo secretário Pedro Ramos. “Esse tipo de emenda parlamentar é muito bem-vindo, pois implementa o orçamento do município, que por parte do prefeito Marcelo tem investido na Guarda Municipal nos últimos anos. O recebimento de indicação dos deputados é muito importante. Estamos recebendo duas novas viaturas, sendo uma para o policiamento ostensivo e outra para o serviço de inteligência. Esperamos, como contrapartida, melhorar os serviços que estamos prestando para a população”, informou.

O deputado estadual Matheus Viniccius Petriv, autor da emenda, enalteceu o trabalho da instituição. “É um momento de muita felicidade pra nós. Entregamos mais duas viaturas que vão ajudar na patrulha e na segurança para a população da nossa cidade. Estou muito feliz e muito honrado em poder ajudar essa instituição de tanto respeito. A gente sabe do trabalho dos valorosos guardas municipais da nossa cidade que estão aqui para defender a nossa população”, pontuou.

A viatura ficará à disposição do setor operacional e será empregada nas funções diárias exercidas pela Guarda Municipal como no patrulhamento preventivo pelos prédios da Prefeitura, atendimento às ocorrências da Patrulha Maria da Penha, na fiscalização das ocorrências relacionadas à pandemia entre outras. O telefone de emergência da GM é o 153. O serviço é gratuito e funciona todos os dias, inclusive na zona rural. Ligue em caso de necessidade.

A solenidade de entrega aconteceu na manhã desta terça-feira (26), no gabinete do secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, e contou com a presença do deputado estadual Matheus Viniccius Petriv, deputado federal Emerson Miguel Petriv (Boca Aberta), da vereadora Marly de Fátima Ribeiro (Mara Boca Aberta) e seus assessores.

