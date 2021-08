Hospital Universitário da UEL completa 50 anos como referência no Paraná e outros estados

Hospital-escola da Universidade Estadual de Londrina é referência para o SUS no atendimento a pacientes de cerca de 250 municípios paranaenses e de mais de 100 cidades de outros estados. Possui mais de 30 habilitações de alta complexidade certificados pelo Ministério da Saúde e fez o primeiro transplante de rim do Paraná, em 1973.

Referência nacional no atendimento a pacientes com Covid-19, o Hospital Universitário da UEL (HU/UEL) completou no domingo, dia 1º de agosto, 50 anos de atendimento a pacientes de Londrina e região e de outros estados. As comemorações começaram na sexta-feira (30) e seguem pelos próximos meses.

O HU/UEL é referência para o SUS (Sistema Único de Saúde) no atendimento a pacientes de cerca de 250 municípios do Paraná e de mais de 100 cidades de outros estados, de várias regiões do País, principalmente São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Como hospital-escola, atua com foco na prática do ensino, pesquisa e extensão vinculadas à UEL.

As atividades começaram em 1971, em imóvel cedido pela Sociedade Evangélica de Londrina, localizado na esquina das ruas Pernambuco e Alagoas, espaço onde hoje funciona a Cohab-Londrina.

Em função dos serviços prestados, projetos e pesquisas desenvolvidas, o hospital sempre manteve a concepção em saúde pública e, por isso, se destacou pelo vanguardismo e ineditismo em vários setores da saúde. Um exemplo foi a realização do primeiro transplante de rim do Paraná, em 1973, somada a outras cirurgias pioneiras.

Recentemente, o HU/UEL foi o único hospital público paranaense a obter a certificação de 100% de conformidade em relação aos indicadores de estrutura, processo e gestão de riscos no ambiente hospitalar, concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foi o único hospital público paranaense a obter a classificação máxima da Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente.

A diretora superintendente do HU/UEL, Vivian Feijó, comemorou a conquista da certificação emitida pelo órgão federal. “Representa todo o trabalho para a oferta de um serviço de excelência, que há anos é prestado pelo Hospital Universitário”, diisse.

O Hospital Universitário chega a meio século de existência como referência estadual em atendimentos de maior gravidade e de alta complexidade. Possui mais de 30 habilitações de alta complexidade certificados pelo Ministério da Saúde.

Como hospital-escola, tem como parceiros professores, estudantes e residentes dos cursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS), ou seja, Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia. Assim, posiciona-se com destaque nacional na capacitação profissional em todas as áreas, pois, entre outras ações, oferta anualmente vagas em programas de residência – Residência Médica, Residência em Enfermagem, Residência em Fisioterapia, Residência Multiprofissional.

Serviços

Além de toda a qualificação técnica e de infraestrutura, o HU/UEL mantém serviços de referência no atendimento à população. Entre eles o Ambulatório de Especialidades, o Centro de Tratamento de Queimados eo Hemocentro Regional de Londrina, que atende hospitais da 17ª Regional de Saúde, Telemedicina e Telesaúde, o Centro de Assistência Toxicológica – que presta assessoria e orientação em casos de intoxicação ou exposição a agentes tóxicos. Entre outros serviços, estão também o Banco de Leite Humano e a Unidade Neonatal, com destaque para o Método Canguru.

50 Anos

A comemoração oficial do Jubileu de Ouro começou na sexta-feira (30) e prossegue nos meses seguintes. Estão previstas, entre outras ações, o lançamento do novo logotipo do HU/UEL e do Selo HU 50 Anos, apresentação da série de vídeos Memória Viva do HU-UEL, culto ecumênico, veiculação de outdoors, inauguração do Memorial de Fotos Históricas, publicação de foto-livro Jubileu de Ouro, homenagens aos ex-superintendentes e um Evento Magno.

AEN