HU de Londrina ganha 35 novos leitos para tratamento de pacientes com Covid-19

Conforme o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, anunciou dias atrás começou, na segunda-feira (31), a funcionar os 35 novos leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital Universitário de Londrina (HU), que é o hospital de referência no Norte do Estado.

“Os leitos estão funcionando na nova maternidade do HU, que está servindo como hospital de retaguarda para atender pacientes com o novo coronavírus durante a pandemia. Essa é a nova etapa da ampliação já prevista pelo Governador Ratinho Junior”, destacou Cobra Repórter.

O deputado explicou ainda que os 35 novos leitos são de enfermaria, ou seja, para atender pacientes de média complexidade. Destes, 10 poderão ser transformados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de acordo com a necessidade.