Ibaiti: Dr. Antonely pede para ibaitienses serem doadores de sangue

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely de Carvalho pediu nesta semana que a população de Ibaiti abrace a causa de doação de sangue. Ele esteve na Unidade de Coleta do HEMEPAR em Jacarezinho para firmar uma parceria em prol da vida.

“O munícipio irá colaborar em campanhas de doação de sangue. É um bem precioso e que auxilia a população de nossa cidade e de todo o Norte Pioneiro”, comenta Dr. Antonely. Ele foi recepcionado pela equipe do HEMEPAR e o Diretor da 19ª Regional de Saúde Marcelo Nascimento.

A unidade de Jacarezinho abastece 22 municípios do Norte Pioneiro, de abrangência da 19ª Regional de Saúde, e, é fundamental ter os estoques abastecidos para eventuais emergências onde pacientes necessitem de transfusão.

“Quero agradecer ao prefeito Dr. Antonely pelo apoio e parceria. Queremos sempre estar firmando parceria com os municípios para que possamos estar com as geladeiras cheias para suprir a necessidade de sangue de nossa região”, finaliza Marcelo Nascimento.