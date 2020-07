Ibiporã: Hospital Cristo Rei vai dobrar o número de procedimentos

O Hospital Cristo Rei, de Ibiporã, passou nesse mês por um processo de recontratualização. O novo contrato garante o aumento de 4.139 procedimentos e 106 autorizações para internamento de urgência e emergência e procedimentos eletivos. Por conta disso, o hospital passa a receber mais R$ 336.384,06 em sua receita mensal.

A recontratualização é um modelo de financiamento em que os hospitais recebem de acordo com o histórico de procedimentos. O novo contrato assinado com a Secretaria Estadual de Saúde foi intermediado pelo deputado Tiago Amaral e garante maior sustentabilidade financeira ao hospital.

Segundo Paulo Boçois de Oliveira, interventor do Hospital Cristo Rei, a mudança de contrato foi necessária para atender as demandas do hospital, tanto de atendimentos quanto de pessoal. “Com essa reformulação, o hospital consegue equilibrar as finanças e dar um suporte para a equipe médica e colaboradores. Já foi possível zerar nossa folha de pagamentos”, explica o interventor.

O Hospital Cristo Rei atende os pacientes de Ibiporã e de vários municípios da região, como Primeiro de Maio, Jataizinho, Assaí, Sertanópolis e Alvorada do Sul. Por mês, o hospital faz cerca de 4 mil atendimentos, a maioria deles pelo SUS. Hoje, segundo Paulo, a receita do Hospital Cristo Rei é de cerca de R$ 1,2 milhão, valor que é usado integralmente para sustentar as despesas da instituição.

Monitores

Além do novo contrato, que garante mais recursos, O Hospital Cristo Rei também irá receber, por intermédio do deputado Tiago Amaral, dois monitores que serão destinados ao centro cirúrgico, e auxiliaram nos novos procedimentos. O valor do recurso é de R$ 47.960,00.

Subvenção

O Hospital Cristo Rei também recebe R$ 150 mil mensalmente pela Lei de Subvenção, aprovada em 2016. Tiago Amaral foi o autor do anteprojeto da lei de subvenção aos hospitais (Lei 18777/16), que garante recursos mensais para que hospitais continuem a atender a população. Foram beneficiados: Hospital São Rafael (Rolândia), Hospital Cristo Rei (Ibiporã) e Santa Casa de Cambé.