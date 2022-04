Ibiporã inicia 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo.

Pensando nisso, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde deu início na última segunda-feira (04), à 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que será realizada até o dia 03 de junho.

Na campanha serão vacinados, na primeira fase (04/04 a 30/04), idosos com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde.

A partir do dia 02/05, serão vacinados crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

