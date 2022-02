Ibiporã libera agendamento para vacinação contra a COVID-19 de crianças a partir dos 05 anos

Está liberado, em Ibiporã, o agendamento para a vacinação contra a Covid-19, para crianças a partir dos 05 anos, do público geral, já cadastradas por meio do site da Prefeitura de Ibiporã (www.ibipora.pr.gov.br).

A vacinação é realizada de acordo com as recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 (PNO) e acontece no Centro de Saúde, mediante agendamento.

Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no ato da vacinação, manifestando sua concordância. Em caso de ausência de pais ou responsável legal, a vacinação deverá ser autorizada através do “termo de consentimento para vacinação de menor de 18 anos”. Não é necessário prescrição médica que autorize a vacinação. Porém, faz-se necessário apresentar documentos pessoais da criança e caderneta de vacinas. O intervalo entre a 1ª e 2ª dose é de 08 semanas.

A vacina Covid-19 não deve ser administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, por precaução, sendo recomendado um intervalo de 15 dias. Caso tenha apresentado resultado positivo para Covid-19, deve-se aguardar 30 dias após o início dos sintomas ou data do exame (para pacientes sem sintomas) antes de se vacinar contra a Covid-19.

Buscando o melhor atendimento, as crianças devem permanecer em observação no local, por 20 minutos após a administração da vacina contra a Covid-19.

O Centro de Saúde não está vacinando pacientes de 12 anos ou mais contra a COVID-19, apenas crianças. Os demais públicos devem buscar atendimento para a vacinação nas demais unidades do município.

● Acesse O “Termo De Consentimento Para Vacinação De Menor De 18 Anos”, Clicando Aqui!

● leia as instruções e faça o agendamento, clicando aqui!

NCPMI