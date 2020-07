Ibiporã: Pronto Atendimento Odontológico reabre na próxima segunda-feira (03/08)

Instalado dentro da UPA, PA estava fechado desde março por conta da pandemia de Covid-19. Urgências e emergências odontológicas serão atendidas de segunda a sexta, das 7 às 21 horas

O Pronto Atendimento Odontológico (PAO) instalado dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Ibiporã, que estava fechado desde o final de março por conta da pandemia de Covid-19, reabrirá para atendimento de urgências e emergências de todo o município a partir da próxima segunda-feira, 3 de agosto.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira no horário das 7 às 11; do meio dia às 16 horas; e das 17 às 21 horas. Inaugurado em novembro do ano passado, o pronto socorro odontológico estava funcionando de segunda à sexta, das 17 às 21 horas, visando a suprir a demanda de pessoas que precisam de atendimento odontológico de urgência principalmente após as 17 horas, uma vez que depois desse horário já não há mais atendimento nas UBSs e/ou no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Segundo a coordenadora de Saúde Bucal de Ibiporã, Ana Paola Fernandes Rolim, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu ampliar o horário do PAO devido à redução dos atendimentos de urgência e emergência odontológicas nas UBS, a fim de reduzir a transmissão do novo coronavírus entre os pacientes e os profissionais de saúde.

Ana Paola esclarece que no Pronto Socorro Odontológico são atendidos casos como dente fraturado, dores relacionadas a canal e problemas na gengiva. Ao chegar ao PSO, os pacientes passam por uma triagem baseada em uma classificação de risco por cores, para depois serem encaminhadas ao dentista. “Haverá um intervalo maior entre as consultas para que seja feita a descontaminação completa dos equipamentos, superfícies e pisos, além da ventilação do consultório. Solicitamos que as pessoas que procurarem o atendimento sigam rigorosamente os protocolos da UPA, como a utilização de máscara de barreira, higienização das mãos e não levar acompanhante, a menos que seja idoso ou criança. Caso a pessoa esteja com febre, a orientação é, se puder, aguardar sete dias, para depois procurar atendimento. Estas medidas são obrigatórias para a redução do risco de contágio. Pedimos que as pessoas procurem o atendimento apenas quando realmente precisar, aquilo que possa ser adiado deve esperar”, ressalta a coordenadora. É necessário portar um documento de identidade e o Cartão SUS.

Urgência e emergência no CEO e UBS

A partir do dia 3 de agosto o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Av. Santos Dummont, 132, Shopping Terra Bonita, de 2ª a 6ª feira, das 7 às 17:00 horas, estará atendendo as urgências e emergências

das seguintes áreas de abrangência:

- UBS Mauro José Pierro-Terra Bonita;

- Olemário Mendes – John Kennedy;

- Orlando Pelisson – Bom Pastor;

- José Silva Sá – Pérola

No início de julho foi retomado o atendimento odontológico de urgência e emergência no Centro de Saúde e UBS La Fontaine, San Rafael e Serraia.

UBS da Vila Esperança

A SMS informa que Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Wilson Costa Funfas (Vila Esperança) continuará fechada por tempo indeterminado. O objetivo é otimizar os recursos humanos e equipamentos de proteção individual. A equipe de saúde que trabalha nesta unidade foi remanejada de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde.

