Ibiporã: Vacinação contra a gripe para idosos acima de 60 anos será nesta terça-feira (31)

A imunização será realizada das 9 às 16 horas no Ginásio Munhecão e em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Também haverá drive-thru

A Campanha de Vacinação contra a gripe - idosos entre 60 e 79 ANOS CONTINUA nesta terça- feira, 31 de março.

A vacina estará disponível das 9 às 16 horas em dois pontos:

- Ginásio do Munhecão

- Em frente à Secretaria Municipal de Saúde (Avenida dos Estudantes, 354)

Para se imunizar, é necessário portar documento com foto, Cartão SUS e cartão de vacina, se tiver.

A Vacinação contra a Gripe também pode ser feita sem você precisar sair de dentro do veículo.

Em cada ponto, temos de quatro a cinco equipes realizando a vacina, para que o atendimento seja imediato.

Os pontos de vacinação foram escolhidos por serem locais amplos, seguindo a orientação do Ministério da Saúde de NÃO realizar a vacina nas Unidades de Saúde, que são locais onde estarão os pacientes com sintomas respiratórios para atendimento.

Os idosos acamados ou com mobilidade reduzida ou com mais de 80 anos podem aguardar em casa, que as equipes volantes já estão vacinando nas residências;

Profissionais de saúde de serviços privados (farmácias, clínicas, consultórios) também podem procurar os pontos de vacinação, sendo necessário apresentação de comprovante.

A vacina contra a gripe não protege contra o Coronavírus (COVID-19), e sim para três tipos de vírus da Influenza.

Números Da Campanha

Segundo o Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Ibiporã recebeu mais duas mil doses da vacina. "Caso sobrem doses ao final do dia de amanhã vamos elaborar uma estratégia de vacinação mais para o final da semana, aproveitando que o município receberá mais um lote de vacinas", informa a coordenadora do setor, Vanessa Luquini.

Conforme o Setor de Epidemiologia, cerca de 2.700 doses da vacina já foram aplicadas em Ibiporã desde o início da campanha, na segunda-feira (23). O município possui 6.009 idosos. A meta é vacinar, pelo menos, 90% deste público.

Esta primeira etapa, que segue até 15 de abril, contempla idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde.

Outros públicos

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. “A vacina contra influenza não tem eficácia contra o novo coronavírus, porém, neste momento, auxiliará os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a doença, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde”, ressalta Vanessa Luquini. A vacina contra a Influenza não previne contra o coronavírus, mas pode evitar internações decorrentes da síndrome provocada pelo H1N1.

Adiamento das vacinas de rotina

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a Secretaria Municipal de Saúde está suspendendo as vacinas de rotina previstas no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) até o dia 16 de abril, quando se inicia a segunda etapa da campanha contra a Influenza.

Essas orientações se fazem necessárias, uma vez que a primeira fase da Campanha de Influenza contempla o grupo prioritário com maior risco de complicações respiratórias e óbitos - a população a partir dos 60 anos de idade. “A maioria das pessoas são portadores assintomáticos e disseminadores de doenças respiratórias. A fim de evitar a aglomeração durante a epidemia pelo COVID-19 e propagação da doença no grupo de risco que será vacinado nessa primeira fase, a vacinação de rotina (crianças e adultos) será adiada no SUS para retornar a partir da segunda fase da campanha, que iniciará no dia 16”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Neste período, apenas a UBS do Jardim Bom Pastor vacinará as gestantes.

NC/PMI