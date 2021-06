Idosos são orientados sobre segunda dose da vacina contra a Covid-19

Servidores da Secretaria Municipal do Idoso farão busca ativa para conscientizar público sobre a importância de completar o esquema vacinal

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI) vai realizar, a partir da próxima terça-feira (29), uma ação para conscientizar as pessoas acima de 60 anos sobre a importância da vacinação contra a Covid-19. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMOPT), e tem o apoio do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina (CMDI).

Os servidores municipais pretendem telefonar para os idosos que tomaram a primeira dose de uma das vacinas disponíveis no Município, para conversarem sobre o assunto e incentivá-los a concluir o esquema vacinal. Segundo o assessor da Secretaria do Idoso, Cleir Brandão, há uma articulação com as informações da Secretaria de Saúde na tentativa de chamar a atenção desse público para a imunização completa contra o coronavírus.

“Vamos fazer esse contato telefônico para auxiliar no que for necessário, seja para tirar alguma dúvida ou agendar o dia e horário para que eles recebam a segunda dose da vacina. Quando for o caso, vamos falar com algum familiar para acompanhar esse idoso no dia da vacinação. A intenção é quebrarmos alguns mitos e uma possível resistência em relação às vacinas, para que haja um aumento no número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19”, explicou o assessor da Secretaria do Idoso.

A secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini, explicou que, como os idosos fazem parte do público prioritário da vacina contra a Covid-19, visto que eles podem sofrer mais complicações, internamentos e óbitos devido à doença, a intenção é trabalhar fortemente a conscientização sobre a eficácia da vacina. “Os imunizantes disponíveis, sem exceção de fabricantes, têm altos índices de prevenção das formas graves da Covid-19. Eles são fundamentais para a prevenção de internamentos, promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas idosas”, disse a secretária.

Além disso, os servidores da Secretaria do Idoso vão fornecer orientações importantes, explicando, por exemplo, que os idosos que tenham dificuldades com o agendamento podem entrar em contato com a Secretaria do Idoso ou com um dos Centros de Convivência do Idoso (CCIs). Também é possível fazer o contato telefônico ou via WhatsApp com o número (43) 3375-0307. Todos os servidores da SMI estão aptos para ajudar esse público no que for necessário.

NCPML