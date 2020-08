INSS prorroga volta do atendimento presencial para 14 de setembro

Portaria com o tema foi publicada na segunda-feira (24)

O atendimento exclusivamente remoto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi prorrogado para o dia 11 de setembro. Com isso, os serviços presenciais nas agências da instituição devem retomar em 14 de setembro. O governo federal publicou portaria com as novas datas na última segunda- feira (24).

Os serviços da entidade são feitos pela internet ou por telefone, por meio do número 135. A suspensão do atendimento presencial foi aplicada em março em razão da pandemia da Covid-19. Portaria publicada em julho previa a volta dos serviços presenciais já nesta semana, o que não ocorreu.

De acordo com o INSS, mesmo com a reabertura, o atendimento remoto vai continuar sendo oferecido, já que a retomada será gradual e algumas agências ainda poderão permanecer fechadas, caso não apresentem condições sanitárias para o retorno presencial.