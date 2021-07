Internações de idosos por Covid-19 cai em Cambé

A internação de pacientes com idade acima de 60 anos diagnosticados com Covid-19 registrou queda nos últimos três meses em Cambé. Segundo números da Secretaria Municipal de Saúde, em abril deste ano, mais da metade dos pacientes internados, 53,7%, eram pessoas com 60 anos ou mais. Esse número caiu para 32% em maio e para 27,6% em junho. A proporção de óbitos nessa faixa etária também sofreu uma queda drástica no último trimestre. Em abril, 76,92% das mortes de pacientes internados por Covid foram de pessoas acima dos 60 anos. Em junho, o índice caiu para 44%.

De acordo com o médico infectologista da Secretaria de Saúde, Wilson Liuti, essa queda de internações e mortes deste público pode ser resultado da campanha de vacinação contra o novo coronavírus. A faixa etária dos 60 a 69 anos é a que apresentou melhor evolução no trimestre. Dentre todas as internações em abril, essa faixa etária correspondia a 35,19% dos casos. Já em junho, somente 6,9% das internações foram de sexagenários.

Apesar da diminuição entre os idosos, o total de internações por Covid cresceu no último mês. A cidade registrou 58 internações em junho, contra 43 em maio. Os casos positivos também subiram de 751 em maio para 1064 em junho. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o último mês foi o segundo mês mais letal da doença na cidade. Em junho, 53 pessoas morreram em decorrência da Covid, um total menor apenas que em março deste ano, quando a cidade registrou 63 óbitos.

Para o prefeito Conrado Scheller, os números reforçam a importância de tomar as duas doses da vacina. “Essa diminuição de internações e mortes de idosos mostra que a vacina é eficiente. Mas não é por isso que temos que nos descuidar. Mesmo quem já foi vacinado com as duas doses, precisa continuar usando máscaras, álcool em gel e distanciamento”, aponta Scheller.

Desde o início da pandemia, Cambé registrou 295 mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus entre os 10.443 casos positivos. Até esta terça-feira (06), 43.055 cambeenses já tinham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid e 12.797 estão imunizados com a segunda dose.

