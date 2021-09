Londrina abre agendamento da 3ª dose da vacina contra Covid para idosos

Dose de reforço também está liberada para o grupo de pessoas imunossuprimidas, que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou, o agendamento da terceira dose da vacina contra Covid-19 para idosos com mais de 70 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses, ou seja, até o dia 25 de março. Para explicar a nova etapa do Plano de Vacinação, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, concedeu entrevista coletiva, ontem (22), em seu gabinete.

Na ocasião, foi anunciada a liberação da vacina de reforço (3ª dose) também para pessoas imunossuprimidas, que são aquelas que possuem algum tipo de deficiência imunológica, e que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. A Secretaria de Saúde esclarece que, tanto os idosos quanto os imunossuprimidos, que completarem os respectivos prazos de intervalos até o próximo sábado (25), também já estão com seus cadastros liberados para fazer o agendamento.

Os que tomaram a segunda dose depois desta data, terão de aguardar a chegada de novas remessas de vacinas para fazer o agendamento. De acordo com a SMS, cerca de 45 mil idosos, com mais de 70 anos, tomaram a primeira e a segunda doses da vacina contra o novo coronavírus em Londrina.

Felippe Machado, na entrevista coletiva. Foto: Vivian Honorato

Neste primeiro momento, aproximadamente 6 mil pessoas destes grupos (idosos com mais de 70 e pessoas imunossuprimidas) vão receber a dose de reforço da Pfizer. “As notas técnicas do Ministério da Saúde colocam que o imunizante de terceira dose, para ser utilizado pelos municípios, serão da Pfizer, indiferente da marca que a pessoa tenha tomado como primeira e segunda doses”, informou o secretário Machado.

Para atender este público, a Prefeitura reservou, exclusivamente, as agendas no Centro de Imunização da Zona Norte. O agendamento deve ser feito no Portal da Prefeitura (clique aqui). No dia da vacinação é preciso apresentar documento de identificação com foto, como RG e CNH, o comprovante de inscrição, que contém o QR Code, emitido no Portal da Prefeitura, e a carteira de vacinação.

O Centro de Imunização estará aberto neste final de semana, exclusivamente para atender este público, das 7h às 19h, tanto no sábado (25) quanto no domingo (26). Para atender a demanda, foram abertas cerca de 4 mil vagas para estes dois dias e assim que estas vagas forem preenchidas, a SMS vai abrir mais vagas para os dias seguintes. A expectativa é que até a próxima terça-feira (28) estes grupos estejam completamente imunizados com a dose de reforço.

Acamados e ILPIs

A Prefeitura de Londrina também vai fazer a aplicação da terceira dose nos idosos com mais de 70 anos que se cadastraram como acamados e nos que residem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), com previsão início neste sábado (25). Aproximadamente 500 idosos destas instituições serão vacinados nesta etapa. “Vamos destacar uma equipe volante, da Prefeitura, para estar indo até estes locais, a fim de proteger os idosos”, contou Machado.

O secretário também informou que existem situações de pessoas que tomaram a vacina pelo critério de idade e, depois disso, passaram o grupo de imunossuprimidos. “Neste caso, a pessoa vai ter que fazer a comprovação, por meio laudo médico, entregando os documentos para avaliação na sede Secretaria de Saúde, que fica na Avenida Theodoro Victorelli, 103”, explicou o secretário.

Dúvidas sobre o agendamento/cadastro podem ser obtidas pelo e-mail cadastro.covid19@saude.londrina.pr.gov.br, pelas redes sociais da Secretaria de Saúde, como o Instagram (@saudelondrinaoficial) e o Facebook (clique aqui). Ao entrar em contato é necessário informar o CPF e descrever a situação. Também é possível telefonar para o número (43) 3372-9825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

