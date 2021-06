Londrina abre cadastro da vacinação Covid para pessoas acima de 45 anos

Prefeitura contabiliza mais de 26 mil pessoas com idade entre 45 e 54 anos, do público em geral, para serem vacinadas

No último sábado (12), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou o cadastro prévio para vacinação contra Covid-19 voltado à população em geral acima de 45 anos, ou seja, sem comorbidades. O cadastro deve ser feito no Portal da Prefeitura.

O cadastramento é necessária para que o município analise e valide os dados. Depois, com a validação das informações, o agendamento será liberado conforme a chegada de doses. A Secretaria Municipal de Saúde informou que há 26 mil pessoas, aproximadamente, com idade entre 45 e 54 anos, do público em geral, para serem vacinadas.

Neste momento, Londrina está vacinando, contra a Covid-19, a população em geral, acima de 55 anos; professores e trabalhadores da educação, a partir de 30 anos; pessoas com comorbidade acima de 18 anos; integrantes das forças de segurança e salvamento; trabalhadores da área de assistência social; aeroportuários e profissionais da saúde com registros ativos em conselhos de classe.

O Município disponibiliza cinco locais para vacinação: o Centro de Imunização, na Zona Norte (R. Luiz Brugin, 570, Conjunto Maria Cecília); e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol (R. Via Láctea, 877); Eldorado (R. Tertuliano, 800); Ouro Branco (R. Flor dos Alpes, 570); e Alvorada (Av. Poços de Caldas, 85). Todas as unidades atendem de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 19h30.

Vacinômetro

De acordo com os números atualizados da vacinação contra a Covid-19 em Londrina, até as 23 horas de domingo (13), receberam a primeira dose 166.525 mil pessoas, das quais 86.187 também foram imunizadas com a segunda dose.

NCPML