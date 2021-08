Londrina ainda tem doses de vacina contra a gripe para a população em geral

Vacinação prossegue para pessoas acima de seis meses de idade, enquanto houver estoque; 64,7% do público-alvo foi vacinado

O município de Londrina prossegue com a Campanha de Vacinação contra a Gripe nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para pessoas acima de seis meses de idade. Até o dia 13 de agosto, foram aplicadas 207.040 doses em Londrina, que correspondem a 64,7% de cobertura vacinal do público-alvo.

As doses estão sendo aplicadas nas UBSs, com exceção das unidades respiratórias, que atendem exclusivamente os casos suspeitos de Covid-19, e as unidades que vacinam apenas contra a Covid-19. A campanha seguirá enquanto houver estoque de vacinas.

Para ser vacinada contra a gripe, a população deve agendar data e o horário da aplicação, por telefone, diretamente na UBS. (Clique aqui para acessar os telefones e endereços de todas as UBSs). No dia, é necessário apresentar documento com foto e a carteira de vacinação, caso tenha. As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis.

Dados

O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde mostra que a maior parte das doses (79.351) foi aplicada na população em geral; seguida pelo grupo de idosos (65.291); crianças (26.772); trabalhadores da saúde (17.000); pessoas com comorbidades (8.828); professores (4.366); gestantes (3.282); população privada de liberdade (1.162); puérperas (367); profissionais das forças de segurança (334); trabalhadores de transporte (143); caminhoneiros (95); funcionários do sistema prisional (32); pessoas com deficiência (12); indígenas (4); profissional das forças armadas (1).

Recomendações

A vacina da gripe é contraindicada para pessoas com alergia ao ovo ou ao látex. Além disso, as pessoas que positivaram para a Covid-19 devem esperar quatro semanas do início dos sintomas ou da confirmação do diagnóstico para serem vacinadas contra a gripe.

Como a vacinação contra a gripe coincide com a imunização contra a Covid-19, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as aplicações.

A vacina ofertada pelo SUS é a trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente e são da linhagem A H1N1 e H3N2 e B/Victoria. A aplicação é em dose única, exceto para as crianças que receberem a vacina pela primeira vez. Neste caso, os pais ou responsáveis também precisam agendar a segunda dose.

NCPML