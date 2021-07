Londrina amplia vacinação contra Covid-19 para população de 41 e 42 anos

Agendamento esta liberado para sábado (10) e domingo (11), estarão disponíveis 2.800 vagas

A Prefeitura de Londrina ampliou ontem (9), a vacinação contra Covid-19 entre a população geral. As pessoas com 41 e 42 anos de idade poderão agendar data e horário da vacinação em página exclusiva do Portal da Prefeitura.

O levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) identificou 10.815 cadastros validados nessa faixa etária. Para atender o público geral a partir de 41 anos e demais integrantes dos grupos prioritários, a agenda das salas de vacinação estará aberta com datas até terça-feira (13).

Só para este final de semana, somando sábado (10) e domingo (11), há 2.800 vagas. Estarão abertos nos dois dias o Centro de Imunização da Zona Norte e as quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h30 às 19h.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a medida vai ao encontro das atividades de enfrentamento à pandemia executadas pela Prefeitura desde 2020. “Sabemos que a vacinação é eficaz e segura, então nossos esforços têm o objetivo de beneficiar o máximo de pessoas no menor tempo possível. Por isso ofertamos cinco salas de vacinação, atendendo de domingo a domingo, com segurança e organização”, afirmou.

Em Londrina, a vacinação contra Covid-19 ocorre no Centro de Imunização da Zona Norte, UBS do Jardim do Sol, UBS Alvorada, UBS do Ouro Branco e UBS Eldorado. Os endereços estão disponíveis aqui.

O atendimento exige agendamento prévio e, no dia marcado, é necessário ter em mãos um documento de identificação com foto, comprovante recente de residência e também o comprovante de agendamento contendo o QR Code individual.

Até às 20h de quinta-feira (8), foram vacinadas em Londrina 243.018 pessoas com primeira dose. Dessas, 88.596 já tomara as duas doses e completaram o esquema de vacinação. Outras 3.838 pessoas receberam a vacina de dose única. No total, 335.452 doses foram aplicadas desde o início da campanha, em 19 de janeiro deste ano.