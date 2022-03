Londrina anuncia 4ª dose da vacina contra Covid para maiores de 80 anos

Ontem (28), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), anunciou o início da aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos com 80 anos ou mais. A partir de hoje, o agendamento, para aqueles que tomaram a terceira dose há pelo menos 120 dias já está liberado, com horários disponíveis a partir hoje (29).

A cidade contabiliza 14.275 idosos com 80 anos ou mais que já tomaram a terceira dose, dos quais 11.278 estão aptos a agendar a quarta aplicação, pois já atingiram os 120 dias de intervalo necessários.

Aqueles que estão com seus cadastros validados pela Secretaria Municipal de Saúde podem agendar o recebimento da vacina pelo site da Prefeitura de Londrina (clique aqui). No ato da imunização, é necessário apresentar documento de identificação com foto, como o RG, e o comprovante de inscrição, que contém o QR Code, emitido no Portal da Prefeitura.

O secretário municipal da pasta, Felippe Machado, ressaltou que Londrina novamente se antecipa com relação à vacinação, devido ao seu modelo de organização que permitiu o início da aplicação da quarta dose para este público, antes mesmo do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde (MS). “A nossa expectativa é vacinarmos todos os idosos em um curto espaço de tempo, até mesmo por sabemos a importância desta dose adicional. Estudos científicos mostram que população tem uma baixa de anticorpos após um período de cinco a seis meses da última vacinação, em especial na população idosa, por isso a importância desta dose, para que possamos cuidar e proteger os nossos idosos”, apontou.

O Município disponibiliza três locais para vacinação, neste momento: O Centro de Imunização da Zona Norte e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco e do Jardim do Sol.

Crianças e adolescentes

No último sábado (26), a SMS realizou a segunda edição de vacinação por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de ter feito cadastro ou agendamento prévio no site da Prefeitura, para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Na ocasião, foram aplicadas 2.197 doses, em três três pontos de vacinação que foram destinados para a ação: Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Novo Amparo (norte), Jardim Santiago (oeste) e do Jardim Itapoã (sul).

Além disso, também no sábado (26), foram aplicadas outras 900 doses em crianças e adolescentes no Centro de Imunização da Zona Norte. No local, a vacinação aconteceu como usualmente, ou seja, por agendamento. O espaço também prossegue vacinando a população adulta.

De acordo com dados da SMS, até o momento, de mais de 32 mil crianças de 5 a 11 anos cadastradas no portal da Prefeitura, 26.798 foram vacinadas com a primeira dose e 3.843 com a segunda. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, do total de mais de 38 mil cadastrados, 36.729 receberam a primeira dose e 30.028 a segunda.

“Foi um sábado de muito trabalho para as equipes da Secretaria de Saúde, com a realização de mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 para as crianças e adolescentes que porventura ainda tinham sido vacinadas. O nosso objetivo, com esta ação, é melhor ainda mais a cobertura vacinal das nossas crianças e adolescentes