Londrina: Boulevard Shopping sediará unidade móvel de oftalmologia por três meses

Carreta, parceria entre o Hoftalon e a ONG Renovatio atenderá 2 mil pacientes por mês

Londrina recebe nesta sexta-feira (06) o programa “Saúde Visual na Estrada'', unidade móvel de atendimento que beneficiará até seis mil pacientes que estão na fila do SUS (Sistema Único de Saúde). O projeto chega à cidade graças à união da ONG Renovatio com o Hoftalon (Hospital de Olhos de Londrina) que fará os atendimentos em uma carreta totalmente equipada, estacionada no Boulevard Shopping durante três meses.

O Hoftalon é uma instituição referência regional de alta complexidade oftalmológica no norte do Paraná. Em 2020 realizou mais de 100 mil atendimentos e mais da metade deles foram de pacientes do SUS. “O objetivo deste projeto inédito é agilizar e reduzir a fila do SUS de Londrina e região”, afirma Rodrigo Hasegawa, diretor executivo do Hoftalon.

Hasegawa ressalta que os atendimentos na unidade móvel são exclusivamente para aqueles pacientes que estão na fila do SUS. Serão realizados atendimentos e diagnósticos em glaucoma, retina, catarata e refração, todos com muita segurança, seguindo rigidamente todos os protocolos.

“Ficamos felizes em participar desse projeto. Sempre buscamos apoiar ações que beneficiem a cidade e nossa região. Essa iniciativa vai de encontro a esse objetivo e com certeza será muito importante para agilizar as consultas e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas”, conta Pedro Barbosa, Gerente de Marketing do Boulevard Shopping.

Cláudia Romariz/Asimp