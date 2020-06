Londrina: Campanha de vacinação contra a gripe encerra nesta terça-feira

Por conta da baixa cobertura, gestantes, puérperas, crianças e adultos poderão ser vacinados nas UBSs, até sexta-feira (3)

No último sábado (29), a Secretaria Municipal de Saúde promoveu ação especial como parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, que deve encerrar em todo país nesta terça-feira (30). Na ocasião, três unidades escolares ficaram abertas, das 8 às 14 horas, para oferecer as doses aos usuários previamente agendados. Dentre as 14 mil vagas disponíveis, apenas 1.950 pessoas se cadastraram, pelo link no Portal da Prefeitura. E, deste total de agendamentos, cerca de 1.300 pessoas compareceram no horário estabelecido para ser vacinado contra a gripe.

Diante da baixa cobertura vacinal nos grupos prioritários de gestantes, mulheres no período pós-parto, adultos entre 55 a 59 anos, e crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, o Município irá estender a vacinação para estas pessoas, até sexta-feira (3). “Ainda não temos um comunicado oficial sobre nova prorrogação da campanha. Como estes grupos tiveram uma vacinação abaixo de 50% do previsto, terão mais uma oportunidade para garantirem sua vacina, mediante disponibilidade das doses nas unidades”, citou a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Sônia Fernandes.

Dessa forma, para os quatro grupos com menor cobertura vacinal, as doses contra a gripe continuarão sendo aplicadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no decorrer desta semana. O usuário deverá entrar em contato com a UBS por telefone, e marcar o dia e horário da sua vacinação. Caso, na UBS de referência, as doses estejam esgotadas, ele poderá verificar em outra unidade, também por telefone.

A relação completa das UBSs de Londrina está disponível no Portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Saúde (https://saude.londrina.pr.gov.br/index.php/unidade-basica-saude.html)

