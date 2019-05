Londrina: CCI Norte recebe palestra sobre como viver melhor

Realizado pela Unimed Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso, encontro gratuito será nesta sexta-feira (17), às 09h30

O Centro de Convivência do Idoso da Região Norte (CCI Norte), que fica na Rua Luiz Brugin, 570, recebe nesta sexta-feira, dia 17, às 09h30, a palestra "Bate-papo para uma vida melhor". O tema será apresentado pela gerente de Apoio Administrativo da Unimed Londrina, Denize Grande. O encontro é gratuito e aberto à comunidade.

Segundo a palestrante, o tema vai abordar os quatro pilares da saúde: mente, espírito, social e corpo."Farei um bate-papo sobre a importância de viver bem em sociedade e sobre os direitos básicos do idoso", explica Denize.

A gerente da Unimed afirma que quanto mais se discute este assunto, mais ele é difundido no dia a dia. "Espero que eu atinja o objetivo de fazer os participantes acreditarem, por algum momento, que há um mundo melhor para se viver, mesmo com adversidades que nos cercam", almeja.

A palestra é uma realização do projeto Unimed Solidária, em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso de Londrina. Ainda em maio, a iniciativa apresenta mais dois encontros: no dia 20, no CCI Leste, o enfermeiro da cooperativa Elias Pedro da Silva irá discutir sobre doenças da tireoide, e no dia 23, no CCI Oeste, a enfermeira da operadora Aracelli Chaves explicará como evitar as quedas ocorridas pelos idosos.

O Unimed Solidária é um projeto desenvolvido pela equipe de Sustentabilidade da Unimed Londrina e conta com a contribuição voluntária de funcionários e médicos cooperdados da operadora de planos de saúde. Além de palestras gratuitas, a iniciativa oferece consultas médicas de graça para instituições parceiras.