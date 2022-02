Londrina: Centro de Imunização da Zona Norte abre segunda (28) para vacinação de adultos

Todas as salas de vacinação vão atender hoje (26), e fecharão domingo (27) e terça-feira (1º); ainda há vagas para hoje (26) e segunda (28)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa sobre o funcionamento das salas de vacinação contra a Covid-19 no período de recesso do Carnaval. Neste sábado (26), das 7h às 19h, todas as unidades estarão em atividade. Enquanto o Centro de Imunização da Zona Norte (CCI Norte) atenderá as crianças entre 5 e 11 anos, com uma ação especial (leia mais abaixo), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Eldorado, Alvorada, Jardim do Sol e Vila Casoni contemplarão o público adulto.

No domingo (27) e terça-feira (1º), a vacinação não será realizada. E, na segunda-feira (28), somente o CCI Norte atenderá, das 7h às 19h, com a aplicação de doses em adultos. O agendamento, do público adulto e infantil, deve ser feito previamente pelo Portal da Prefeitura.

Matinê da Vacinação

Hoje (26), o Centro de Imunização da Zona Norte realizará uma ação especial para as crianças, a Matinê da Vacinação, com tema alusivo à época de Carnaval. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a pasta tem observado um aumento gradativo em relação à procura da vacina infantil pelos pais e responsáveis, e iniciativas como essas visam reforçar ainda mais a adesão da população.

“As ações temáticas que a Prefeitura vem realizando durante toda a campanha de vacinação têm dado muito certo, e contribuído para chamar a atenção da população de forma positiva. Para a Matinê de Vacinação, foram disponibilizadas 1.700 vagas, sendo que ainda restam em torno de 300 a 400 a serem preenchidas. Esperamos que esses agendamentos sejam feitos e que, neste Carnaval, a cidade ultrapasse a marca de 20 mil crianças vacinadas”, afirmou Machado.

NCPML