Londrina: Dia D para vacinação contra gripe e sarampo abre 20 unidades neste sábado (30)

Ação envolve UBSs de todas as regiões da cidade, das 8h às 17h; não será preciso fazer agendamento prévio para receber as doses

Participando do Dia D de Vacinação, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (30) um mutirão para aplicar doses contra a gripe e o sarampo. Neste dia, 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas, das 8h às 17h, para atendimentos sem agendamento prévio. Na ocasião, também começa a segunda etapa de vacinação contra a gripe, com ampliação dos grupos prioritários.

O Secretário de Saúde, Felippe Machado, acompanha os trabalhos do Dia D de Vacinação às 9h30 na Unidade Básica de Saúde do Santa Rita, que fica na rua Ângelo Gaioto, 150. Ele estará a disposição da imprensa no local.

A vacina contra o sarampo é fornecida aos trabalhadores da saúde, de forma seletiva, e para todas as crianças de crianças de seis meses a menores de cinco anos. Mesmo as crianças que estiverem em dia com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, precisam dessa dose extra.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, reforçou o pedido para que pais e mães levem suas crianças para receberem a dose. “Desde 2015 observamos uma baixa cobertura nas vacinas de calendário e, com a pandemia, isso piorou. A consequência dessa piora é, inevitavelmente, o retorno de doenças que já haviam sido erradicadas. Depois de 20 anos tivemos novamente casos de sarampo registrados no Paraná. Fica nosso apelo aos pais e familiares das crianças em idade de vacinação contra o sarampo, seja primeira dose ou dose extra, para que fiquem atentos a essa oportunidade”, citou.

Para a vacinação no Dia D, basta ter em mãos um documento pessoal de identificação (RG ou, em caso de crianças, certidão de nascimento) e, se possível, a caderneta de vacinação. Os profissionais e trabalhadores devem comprovar o vínculo ativo ou levar um holerite recente.

E a campanha de vacinação contra o vírus influenza será estendida no Dia D, abrindo a segunda etapa. A partir deste sábado (30), a vacina será aplicada também em crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade; gestantes e puérperas; professores; pessoas com comorbidades ou deficiência permanente; integrantes das forças de segurança, de salvamento e forças armadas.

Também poderão receber a vacina da gripe caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Machado destacou que o funcionamento das UBSs hoje (30) amplia a oportunidade para quem não tem condições de comparecer nas unidades nos dias úteis. “Temos capacidade para atender milhares de londrinenses, então fazemos um apelo ao cidadão, especialmente àqueles que estão dentro dos grupos prioritários e que partir de sábado podem se vacinar. Da nossa parte, a responsabilidade é prover estrutura e condição para as pessoas. A conscientização é de cada pai, mãe, responsável, idosos e profissionais de saúde. Vacinas só trazem benefícios para nossa saúde”, frisou.

Quem tiver comorbidades ou doenças crônicas e for receber a dose contra gripe, mas não faz acompanhamento na rede municipal de saúde, deverá ter em mãos um atestado médico ou a receita dos medicamentos de uso contínuo.

A dose contra gripe é oferecida anualmente para reduzir os riscos de contágio, complicações e o risco de óbito causado pela doença. A vacina é atualizada com as três cepas do vírus influenza que tiveram maior circulação. Este ano, a dose ofertada protege contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B.

A meta da campanha é vacinar 90% da população que integra o público-alvo, estimado em 211.660 pessoas. E quem não puder garantir sua dose no Dia D, poderá buscar a UBS mais próxima de sua residência de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

UBSs abertas no Dia D, sábado (30):

Região Leste:

Armindo Guazzi – Avenida São João, 4.321

Marabá – Rua das Goiabeiras, 385

Lindóia – Rua das Maritacas, 1.800

Região Sul:

Cafezal – Rua Abraham Lincoln, 65

Itapoã – Rua Benedito José Theodoro, 258

União da Vitória – Rua Dezenove de Abril, 55

Eldorado – Rua Tertuliano, 800

Piza – Rua Veneza, 546

Região Oeste:

Panissa – Rua Ginástica Olímpica, 195

Santiago – Rua Aracy Soares dos Santos, 100

Alvorada – Rua Poços de Caldas, 85

Santa Rita – Rua Ângelo Gaiotto, 150

Região Central:

Guanabara – Rua Montevideo, 605

Centro – Rua Senador Souza Naves, 754

Vila Casoni – Avenida Dez de Dezembro, 580

Região Norte:

Parigot de Souza – Avenida Saul Elkind, 4.255

Padovani – Rua André Buck, 585

João Paz – Rua Francisco Marques de Oliveira, 800

Aquiles Stenghel – Rua Vergílio Perin, 815

Milton Gavetti – Avenida Humberto Puiguari Coutinho, 360

