Londrina: Distritos recebem mutirão de vacinação infantil neste sábado (5)

Estimativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar contra a Covid-19 mais de 300 crianças de Lerroville, Paiquerê, Irerê e Guaravera

Para ampliar a cobertura da vacinação contra a Covid-19 entre crianças, a Prefeitura de Londrina fará, no sábado (5), um mutirão de vacina em quatro distritos. A estimativa é atender mais de 300 crianças do público-alvo, que engloba as crianças acima de 5 anos com deficiências permanentes ou comorbidades, e as crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde sairão de Londrina no sábado (5), às 7h, e irão até o distrito de Lerroville, o primeiro a receber o mutirão. A previsão é atender nesta Unidade Básica de Saúde (UBS) 120 crianças, a partir das 8h30. Em seguida, a equipe irá ao distrito de Paiquerê, com início da vacinação às 11h30 e estimativa de aplicar 102 doses. No período da tarde, a partir das 14h30, serão atendidas as crianças de Irerê e, na sequência, Guaravera, totalizando mais 106 doses aplicadas nas duas UBSs.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, ressaltou que o intuito desta ação é facilitar o acesso das famílias que residem na zona rural. “A Prefeitura de Londrina vai fazer esta ação descentralizada, dentro de um planejamento que já vinha sendo estudado, com o objetivo de alcançar as crianças que moram nos distritos. As equipes serão capacitadas para a realização dessas vacinas. Gradativamente pretendemos, num futuro próximo, descentralizar definitivamente. Entretanto, vamos iniciar com essa ação pontual de sábado (5), fazendo a vacinação in loco nos maiores distritos da cidade e, na semana seguinte, nos demais”, afirmou.

Todos os atendimentos já estão sendo agendados previamente, por meio de contato que as equipes das UBSs estão fazendo com os pais e responsáveis. Na semana seguinte, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja que a vacinação infantil seja realizada nos distritos de Maravilha, Warta, São Luiz e no Patrimônio Regina.

“Vamos trabalhar com uma equipe em número adequado para que não haja demora, as crianças serão atendidas de forma rápida e ágil, e pretendemos levar toda essa alegria e magia que implementamos no Centro de Imunização às crianças dos distritos. Junto com as equipes vacinadoras estarão os personagens infantis, como o Zé Gotinha e super heróis, animando esse momento tão esperado e aguardado, que é a vacinação das crianças. Orientamos aos pais e responsáveis de crianças nesta faixa etária que entrem em contato com a UBS e faça o agendamento de sábado (5), para atendermos a todas as crianças”, citou o secretário municipal de Saúde.

NCPML