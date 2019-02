Londrina: Eleições para Conselho de Saúde da Região Oeste

A comissão eleitoral do CONSOESTE (Conselho regional de Saúde), está convocando os Conselhos Locais de Saúde da Região Oeste, para designarem seus delegados e membros para compor a nova diretoria.

São necessários os seguintes documentos: Copias das Atas de eleição da diretoria com no mínimo 6 meses de existência anterior ao dia 24/01/2019; Ata de indicação de dois membros para compor o CONSOESTE e mais Dez delegados para votar. Deverão portar de RG e CPF, provante de residência e telefone para contato. O documentação deverá ser entregue no dia 27/02 das 9h às 16h na Rua Flamboyant, 181 Jd Leonor. A eleição acontece no dia 28/02 na USB LEONOR. Primeira chamada Às 19h e a segunda às 19h30.