Londrina: Enfermagem da UniFil atua voluntariamente na rede de saúde

Mais de 80 alunos e alunas de Enfermagem da UniFil estão atuando voluntariamente na rede de saúde de Londrina, Ibiporã, Cambé e Rolândia, no suporte ao atendimento à população. São diversas atividades como orientações sobre sintomas e cuidados com o Covid-19 no Disque Coronavírus, vacinação contra gripe para idosos e outros grupos de risco, triagem de pacientes e funcionários em unidades básicas de saúde e hospitais, além de auxílio na atualização de dados epidemiológicos.

As ações têm a supervisão de professores e profissionais dos locais onde os alunos prestam serviço. “Mesmo neste cenário de pandemia do coronavírus, alunos e professores da Enfermagem continuam alertas e ativos na missão de servir a comunidade e cuidar do ser humano. Com solidariedade, respeito ao próximo e compromisso com a futura profissão, nossos acadêmicos contribuem com as equipes de saúde para preservar a vida da população”, destaca a professora Thaise Castanho da Silva, enfermeira e coordenadora do curso da UniFil.

Asimp/UniFil