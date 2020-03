Londrina informa unidades de referência para pacientes com dengue e coronavírus

Para evitar a disseminação do COVID-19 e aglomeração de pessoas, rede municipal de saúde foi reestruturada com novos polos regionais

A Secretaria Municipal de Saúde irá manter seu funcionamento e principais atividades, enquadradas como serviços essenciais. Por conta da pandemia de coronavírus, dentre as 54 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), seis da área urbana passam a atender, exclusivamente, pacientes com sintomas de doenças respiratórias. As demais, prosseguem no atendimento de usuários em procura espontânea, realizando procedimentos, fornecimento de medicação e receitas médicas.

Os atendimentos exclusivos para suspeitas de coronavírus foram concentrados nas UBSs Guanabara (centro), Bandeirantes (região oeste), Ouro Branco (sul), Chefe Newton e Maria Cecília (norte), e Vila Ricardo (leste). Todas as UBSs de Londrina manterão horário padrão de funcionamento, das 7 às 19 horas.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Francisco de Arruda Leite, localizada no Jardim Sabará, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, também receberá apenas casos sintomáticos de coronavírus. Nesta UPA, foi implementado um Centro de Triagem, para anamnese e avaliação dos usuários que apresentarem sintomas respiratórios.

Permanecem com atendimento aos demais pacientes, a UPA Maria Angélica Castoldo, do Jardim do Sol, também em regime de 24 horas, e o Pronto Atendimento do Maria Cecília, das 7 horas até uma da madrugada. O Pronto Atendimento do Jardim União da Vitória também está funcionando, das 7 às 23 horas. O endereço é Rua 19 de abril, 55.

Atendimento infantil – As crianças que necessitem de atendimento médico devem ser encaminhadas para a UBS mais próxima. Para casos de urgência e emergência pediátrica, levar o paciente ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), que funciona na Avenida Avenida Juscelino Kubitschek, 3.421, esquina com a Duque de Caxias.

Dengue – Pacientes com diagnóstico de suspeita ou confirmação de dengue podem se dirigir ao Centro Especializado de Atendimento para dengue, na região norte. O Centro Especializado de Atendimento para dengue está localizado no prédio do CCI Norte, na Rua Luiz Brugin, 570, esquina com a Avenida Saul Elkind. O horário de atendimento é das 7 da manhã até uma da madrugada, todos os dias da semana.

E a UBS da Vila Casoni (Avenida Dez de Dezembro, 580) permanece com funcionamento estendido exclusivo para casos de dengue: de segunda a sexta-feira, das 19 às 23 horas, e aos sábados, das 7 às 19 horas.