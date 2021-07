Londrina já aplicou mais de 400 mil doses da vacina contra a Covid-19

Do total de primeiras doses distribuídas ao Município pelo Estado, 97% já foram utilizadas e o restante corresponde aos agendamentos dos próximos dias

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atingiu a marca de 401.668 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, até às 20h de quarta-feira (28). A cidade já tem 121.476 pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19, seja com duas doses ou com a vacina de dose única. As demais 280.192 aplicações são referentes à primeira dose.

Do total de primeiras doses distribuídas a Londrina pelo Estado, 97% já foram utilizadas e os outros 3% serão utilizados nos agendamentos dos próximos dias. O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou o excelente desempenho de Londrina na vacinação, que tem dado exemplo de organização para o Brasil.

Segundo Machado, isso está sendo possível graças à união de esforços entre todos e a dedicação dos profissionais de saúde. “Com muito orgulho podemos dizer que estamos tendo um processo organizado, seguro, com horário agendado, sem fila, sem aglomeração, sem nos esquecermos da celeridade e da agilidade que o momento nos pede”, enfatizou.

Neste momento, a Prefeitura de Londrina está vacinando o público em geral com 37 anos ou mais, que tiveram seu cadastro prévio aprovado pela equipe da SMS. Para agendar a vacinação, basta acessar o portal da Prefeitura de Londrina. (Clique aqui para ser direcionado).

E o Município já liberou o cadastro prévio para as pessoas com idade igual ou superior a 30 anos. O cadastro também deve ser feito no Portal da Prefeitura, informando dados pessoais, como CPF, filiação, endereço, entre outras informações.

Locais de vacinação

A Prefeitura disponibiliza cinco locais de vacinação: o Centro de Imunização da Zona Norte (Rua Luís Brugin, 570); e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol (Rua Via Láctea, 877); do Eldorado (Rua Tertuliano, 800); do Alvorada (Rua Poços de Caldas, 85); do Ouro Branco (Rua Flor dos Alpes, 570).

As unidades atendem das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira, e em finais de semana específicos, conforme a demanda.

