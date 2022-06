Londrina libera 4ª dose da vacina contra Covid para pessoas a partir de 40 anos

Cerca de 32 mil indivíduos com esta faixa etária estão aptos a agendar a data para aplicação, no portal da Prefeitura; haverá vacinação no feriado de sexta-feira (24)

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou ontem (21), o agendamento da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com 40 anos ou mais. Podem tomar a dose de reforço aqueles que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias (quatro meses). Segundo dados da SMS, cerca de 32 mil pessoas com esta faixa etária estão aptas a agendar a data para aplicação.

Para receber a dose, é necessário fazer o agendamento pelo Portal da Prefeitura de Londrina, aqui. No mesmo site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

Em Londrina, há doses de vacina contra a Covid-19 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O município conta com 53 UBSs, sendo 41 da zona urbana e 12 da zona rural. No ato do agendamento no Portal, o usuário encontra as unidades disponíveis no momento, de acordo com o tipo de vacina que ele precisa tomar e com as vagas em aberto.

Para atender a demanda deste público e dos outros que estão recebendo a vacina, a SMS vai abrir 12 UBSs no feriado de sexta-feira (24), do Sagrado Coração de Jesus, Padroeiro da cidade. As unidades funcionarão das 8h às 18h. São elas: Jardim do Sol; Santa Rita; Alvorada; Armindo Guazzi; Marabá; Ouro Branco; Eldorado; Vila Brasil; Guanabara; Padovani; Maria Cecília e João Paz.

No sábado (25), das 8h às 18h, também estarão abertas, exclusivamente para a vacinação contra a Covid-19, as UBSs do Jardim do Sol e do Ouro Branco. Ao todo, o município abriu 7 mil vagas para a sexta-feira e mais 2 mil para o sábado.

O secretário da pasta, Felippe Machado, ressaltou o modelo de vacinação realizado em Londrina, durante toda a pandemia até agora, que serviu de exemplo para todo o país. “Graças à organização da nossa rede municipal de saúde e do empenho de nossos servidores municipais, pudemos oferecer, desde o início da pandemia, uma vacinação sem filas, organizada, seguindo todos os protocolos de saúde. Estamos muito felizes em poder ofertar a quarta dose para a população acima de 40 anos e seguiremos assim, motivados e empenhados, para proteger a nossa população desta doença”, enfatizou.

