Londrina libera agendamento da vacinação Covid-19 para crianças de 7 anos

Há vagas disponíveis até a próxima terça-feira (8), inclusive para este final de semana, exclusivamente no Centro de Imunização da Zona Norte

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou, ontem (2), o agendamento da vacinação contra Covid-19 para crianças de sete anos de idade. Ao todo, 5.063 cadastros deste grupo etário estão validados e já podem agendar a data da vacinação.

O agendamento da vacinação deve ser feito no Portal da Prefeitura (aqui). Há vagas disponíveis até a próxima terça-feira (8), inclusive com datas neste final de semana. As crianças estão sendo vacinadas exclusivamente no Centro de Imunização da Zona Norte, que foi especialmente decorado para o público infantil, com o objetivo de proporcionar um atendimento mais humanizado e atrativo.

O Centro de Imunização fica na Rua Luís Brugin, 570, esquina com a Avenida Saul Elkind. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 19h. Neste sábado (5) e domingo (6), o local estará aberto das 7h às 19h, mediante agendamento prévio on-line.

No ato da imunização, é necessário apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura, que contém o QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.

Segundo dados da SMS, 6.796 crianças de até 11 anos foram vacinadas em Londrina até terça-feira (1º). “Pedidos aos pais ou responsáveis que levem as crianças para serem imunizadas, pois este é um direito sagrado que elas têm, além de ser a melhor maneira de prevenir a Covid-19, que nos casos mais graves pode levar ao óbito”, destacou o secretário da pasta, Felippe Machado.

Machado lembrou também que, com a variante ômicron, o índice de transmissão segue com níveis altos e as crianças ficam mais suscetíveis ao contágio pela Covid-19, o que reforça a necessidade da vacinação entre o público infantil. “A gente observa uma alta no número de casos por conta da variante ômicron, com um poder de transmissão muito superior a tudo que tínhamos identificado em relação à Covid-19. Consequentemente, isso acaba colocando as crianças em um risco maior, até porque os adultos e adolescentes, em sua grande maioria, já foram vacinados”, citou.

Com o retorno às aulas neste mês de fevereiro, a expectativa é ampliar a cobertura entre a população, principalmente nas crianças, para evitar a transmissão nas unidades escolares. “A proximidade da volta as aulas é uma preocupação que temos. Conversamos desde outubro do ano passado com a Secretaria Municipal de Educação para planejarmos, de forma muito segura, o retorno às aulas. E um dos principais alicerces com certeza passa pela vacinação das crianças. A expectativa é que a gente consiga, cada vez mais, melhorar a cobertura vacinal para o retorno às salas de aula, que é muito importante”, finalizou o secretário municipal de Saúde.

Comorbidades

Também permanece liberado o agendamento da vacinação de crianças a partir de 5 anos e com comorbidades, que fizeram o cadastro prévio no Portal da Prefeitura e entregaram a documentação comprobatória.

Cadastro prévio

No mesmo site, é possível fazer o cadastro prévio para todas as crianças a partir de 5 anos. O cadastro é uma etapa prévia, que antecede o agendamento, necessária para que a SMS faça a validação dos dados.