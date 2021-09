Londrina: Liberado cadastro de vacina para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades

Inicialmente, podem se cadastrar apenas pessoas com comorbidades comprovadas e contempladas no Plano Nacional de Vacinação Contra Covid-19; cadastro é feito mediante entrega de formulário com laudo médico

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu nova fase de cadastramento para vacinação contra Covid-19, contemplando mais uma faixa etária. Agora, os adolescentes de 12 a 17 anos, exclusivamente pessoas com comorbidades, podem efetuar seu cadastro prévio. O procedimento deve ser realizado por meio de entrega presencial de envelopes com documentos comprobatórios, nas sedes das secretarias municipais de Saúde e de Educação, além da Escola Municipal Moacyr Teixeira (região norte) e Supercreche (CMEI Valéria Veronesi – centro).

Os interessados podem acessar o sistema on-line da Prefeitura, que disponibiliza o formulário necessário ao cadastramento. Este documento, preenchido e assinado pelo médico, com laudo atestando as comorbidades, deve estar dentro do envelope a ser enviado a um dos quatro pontos de atendimento. Serão consideradas como comorbidades apenas aquelas doenças ou condições listadas no Plano Nacional de Vacinação contra Covid-19, cuja relação também consta na página principal do site.

Este procedimento de cadastro é o mesmo que já vem sendo realizado em Londrina junto a pessoas com comorbidades que integram outros grupos prioritários, dentro da sequência estabelecida no programa municipal de vacinação contra Covid-19.

As unidades responsáveis pelo recebimento da documentação irão repassar os envelopes à Secretaria Municipal de Saúde, que tem uma equipe técnica mobilizada para analisar os laudos médicos e informações registradas em formulário. Juntamente com o envelope, o solicitante também deve levar documento de RG e CPF da pessoa a ser cadastrada, além de um comprovante de residência.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, esta é mais uma etapa importante dentro do planejamento estratégico de imunização contra Covid-19. “Os cadastros prévios compõem uma ferramenta que possibilita que os atendimentos continuem sendo prestados com celeridade, organização e qualidade. Inicialmente, podem fazer seu cadastro apenas os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades devidamente comprovadas, de forma clara e correta pelo médico. Este público, assim que estiver com a documentação aprovada e seu cadastro validado, ficará apto a receber a vacina quando o agendamento for aberto”, afirmou.

Machado disse que, em um segundo momento, o restante dessa faixa etária também poderá se cadastrar e, posteriormente, se vacinar, logo que novos lotes de doses forem disponibilizados. “Há previsão de chegada de mais vacinas a Londrina na segunda quinzena de setembro”, projetou.

Endereços dos locais para entrega – Os quatro pontos para entrega dos envelopes com formulários e documentos já estão aptos a receber os materiais. Os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Informações adicionais e esclarecimentos podem ser obtidos diretamente, por telefone, com cada uma das unidades.

Secretaria Municipal de Educação (sede): Rua Mar Vermelho, 35 – Jardim Cláudia

Secretaria Municipal de Saúde (sede): Avenida Theodoro Victorelli, 103 – Jardim Helena

Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira: Rua Luiz Brugin, 775, Conjunto Maria Cecília

Supercreche – CMEI Valéria Veronesi: Rua Benjamin Constant, 800, Centro.

NCPML