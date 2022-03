Londrina: Município realiza ação inédita para vacinação de crianças e adolescentes por livre demanda

Vacinação contra Covid-19 será neste sábado (19), em quatro pontos da cidade, e não será exigido cadastro ou agendamento prévio on-line; objetivo da ação é aplicar duas mil doses

A Prefeitura de Londrina vai promover uma grande ação para vacinação de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, contra a Covid-19, no próximo sábado (19), das 8 às 17h, em diversas regiões da cidade. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, acontecerá em quatros pontos estratégicos: nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Panissa/Maracanã (oeste) e do Padovani (norte), e nas escolas municipais Maria Cândida Peixoto Salles (leste) e Teresa Canhadas Bertan (sul).

A grande novidade é que a vacinação será por livre demanda, ou seja, para receber a dose não será necessário ter feito cadastro ou agendamento prévio no site da Prefeitura.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, informou, durante coletiva de imprensa realizada hoje (16), que o objetivo da iniciativa é vacinar especialmente aqueles que não se imunizaram porque não possuem CPF, por não terem compreendido o processo da vacinação ou não terem acesso à internet. “Escolhemos estes locais de atendimento por serem de maior vulnerabilidade”, apontou o secretário.

Machado explicou que a Secretaria Municipal de Educação fez um levantamento das crianças vacinadas e observou, no dia a dia, as dificuldades que podem ter afetado as que não foram imunizadas. “Com esta análise conseguimos estruturar esta ação e, após a sua realização, vamos fazer uma avaliação, sobre o resultado atingido e, caso seja necessário, a iniciativa poderá ser realizada em outros momentos”, contou.

Segundo o secretário, o mutirão de sábado deverá vacinar, pelo menos, 2 mil crianças e adolescentes. Para receber a dose, é necessário levar um documento de identificação da criança e do adolescente, que pode ser a certidão de nascimento, no caso de crianças, e o responsável deve apresentar um documento pessoal com foto, como o RG ou CNH. “Se a demanda for maior, teremos uma equipe em sobreaviso para que consigamos ampliar a capacidade de vacinação e atingir o nosso objetivo, que é proteger, de forma adequada, com a vacina, as nossas crianças”, frisou.

Na zona norte, nos bairros Aparecidinha e São Jorge, a Prefeitura vai disponibilizar um ônibus para fazer o transporte dos moradores até as unidades vacinadoras. “O transporte será disponibilizado durante todo o dia, das 8h às 17h. Estamos buscando todas as alternativas para facilitar e ampliar o acesso à vacinação”, destacou o secretário de Saúde.

Paralelamente à ação de vacinação nas localidades citadas, o Centro de Imunização da Zona Norte, localizado na Rua Luiz Brugin, 570, prosseguirá com a vacinação de crianças e adultos no sábado (21), normalmente, mediante agendamento prévio e impressão de QR Code no site da Prefeitura.

Balanço

De acordo com os dados da SMS, de 69.729 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos cadastrados no portal da Prefeitura de Londrina, 58.464 foram vacinados, o que aponta uma cobertura vacinal de 84%. “É uma cobertura relevante, mas ainda há uma parte deste público que sequer fez o cadastro e é justamente esta população que queremos contemplar nesta ação”, ressaltou Machado.

Além disso, os números apontam que há uma diferença com relação à cobertura vacinal deste público. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 38.089 fizeram o cadastro e 35.992 foram vacinados, restando vacinar, com a primeira dose, 2.097 jovens. Já nas crianças de 5 a 11 anos, o número de não vacinadas é maior, pois de 31.640 cadastradas, 22.472 foram vacinadas, ou seja, ainda é necessário vacinar 9.168 com a primeira dose.

Segunda dose

O intervalo entre a primeira e segunda dose da vacina contra Covid-19 pediátrica, para o imunizante da Pfizer, é de 56 dias. Já quem receber a vacina Coronavac deve cumprir intervalo de 28 dias.

Endereços para vacinação de crianças e adolescentes neste sábado (19):

UBS do Panissa/Maracanã: Rua Ginástica Olímpica, 195

UBS do Padovani: Rua André Buck, 585

Escolas Municipal Maria Cândida Peixoto Salles: Rua Adelina Miola Lopes, 255, Santa Fé

Escola Municipal Teresa Canhadas Bertan: Rua dos Assistentes Sociais, 60, União da Vitória

