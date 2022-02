Londrina: Mutirão de vacinação infantil será realizado em distritos rurais amanhã (5)

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde atenderão crianças nas Unidades Básicas de Saúde de Guaravera, Lerroville, Irerê e Paiquerê; vacinação está sendo agendada previamente

Neste sábado (5), a Prefeitura de Londrina promove um mutirão de vacinas contra a Covid-19, voltado à população infantil, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de quatro distritos rurais: Guaravera, Lerroville, Irerê e Paiquerê. A iniciativa visa contemplar 328 crianças do público-alvo, que abrange crianças acima de 5 anos com deficiências permanentes ou comorbidades, e as crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades.

Realizada por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atuantes na área urbana do município, a ação terá início às 8h30, na UBS Lerroville, onde a estimativa é que 120 doses sejam aplicadas pelos profissionais. Em seguida, a equipe irá ao distrito de Paiquerê, com início da vacinação às 11h30 e previsão de atender 102 crianças, incluindo as que residem no distrito de Guairacá. No período da tarde, a partir das 14h30, serão atendidas as crianças de Irerê e, na sequência, Guaravera, totalizando mais 106 doses aplicadas nas duas unidades. Para ajudar a animar o mutirão, as equipes vacinadoras estarão acompanhadas de personagens infantis como o Zé Gotinha e super heróis.

Os atendimentos estão sendo previamente agendados pelos agentes comunitários de Saúde (ACSs) das UBSs, que têm entrado em contato com as famílias das crianças. Além disso, os pais e responsáveis também têm procurado as unidades para fazer o agendamento. Até a manhã desta quinta-feira (3), 237 agendamentos já haviam sido efetuados, sendo a maioria no distrito de Lerroville (120), seguido por Paiquerê e Guairacá (55), Guaravera (34) e Irerê (28).

A enfermeira da Secretaria de Saúde e gerente das UBSs da área rural, Carla Vieira, frisou que os agentes comunitários têm tomado as precauções necessárias para realizar os agendamentos. “Entre outras providências, há necessidade de saber se a criança não se encontra em isolamento, se está com Covid-19 ou se apresenta algum sintoma respiratório. Além disso, também é preciso confirmar que ela não tomou nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias”, disse.

Para a semana que vem, a Secretaria Municipal de Saúde planeja que a vacinação infantil seja realizada nos distritos de Maravilha, Warta, São Luiz e no Patrimônio Regina.

Treinamento

Com base nas orientações técnicas da Diretoria de Vigilância em Saúde, foi realizada, na última terça-feira (1º), uma capacitação para as enfermeiras das unidades rurais, que hoje já aplicam vacinas contra a Covid-19 em adultos. Ministrado pela enfermeira Erika Tudisco, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da região norte (CCI Norte), o treinamento teve uma hora de duração e abordou as especificidades da vacina Pfizer pediátrica, utilizada em crianças.

Vacinação do público geral

Cinco unidades urbanas estarão abertas amanhã (5), das 7h às 19h, realizando a vacinação contra a Covid-19 do público em geral. Além do CCI Norte, também atenderão as UBSs Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Jardim do Sol. No domingo (6), estarão em funcionamento o CCI Norte e a UBS Ouro Branco, ambos das 7h às 19h.

Para poder receber a vacina, é preciso que os cidadãos tenham feito seu cadastro e agendamento, previamente, por meio deste link. Além disso, é necessário comparecer ao ato de vacinação munido do comprovante do agendamento (QR Code), carteirinha de vacinação (para as segundas e terceiras doses), documento de identificação com foto e comprovante de residência.

NCPML