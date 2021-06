Londrina: Nove Unidades Básicas de Saúde passam a atender somente síndromes respiratórias

Pessoas com sintomas leves de doenças respiratórias, incluindo Covid-19, devem procurar uma das UBS exclusivas; intenção da SMS é desafogar o atendimento na UPA do Jardim Sabará

Desde ontem (7), o município de Londrina passou a contar com nove Unidades Básicas de Saúde exclusivas para o atendimento de síndromes respiratórios, em especial, os casos com suspeita ou confirmação de Covid-19. A ação faz parte do Plano de Reestruturação da Saúde para o atendimento à Covid-19 divulgado pela Prefeitura de Londrina, na terça-feira passada (1º).

O objetivo é minimizar o impacto da sobrecarga da pandemia no sistema de saúde e ajudar a desafogar o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Sabará (UPA), que é a referência em casos de Covid-19 em Londrina.

Para isso, as pessoas que estiverem com sintomas leves a moderados de síndromes respiratórias, como dor de garganta, de cabeça ou no corpo, febre, tosse, perda de paladar ou olfato, devem procurar primeiro uma das nove Unidades Básicas de Saúde. São elas: UBS Milton Gavetti, Vila Casoni, Ernani Moura Lima e San Izidro, além das UBS do Guanabara, do Chefe Newton, do Maria Cecília, do Bandeirantes e da Vila Ricardo. Os endereços e telefones das unidades de saúde estão disponível no site da Prefeitura de Londrina (clique aqui).

Cada uma dessas unidades conta com três médicos, o que possibilita o atendimento de cerca de 150 pacientes por dia. Com isso, garante-se mais 1.290 vagas diariamente, além daquelas disponibilizadas na UPA do Jardim Sabará para casos mais graves. “Estamos abrindo cerca de 400 fichas médicas por dia na UPA, onde a grande maioria é de pacientes dependentes de oxigênio, que precisam passar por avaliação e exames, e, muitas vezes, ficam internados. Outras 100 pessoas – que vão até lá diariamente – são casos mais simples, que acabam demorando muito para ser atendidos. Por isso, que a reestruturação busca desafogar a UPA, que virou praticamente um hospital, mas também não sobrecarregar as Unidades Básicas de Saúde exclusivas para Covid-19”, explicou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, que visitou hoje (07), pela manhã, a UBS do Milton Gavetti.

Dessa maneira, as pessoas que realizaram testes para Covid-19 em farmácias e o resultado deu positivo, devem procurar primeiramente uma das nove Unidades Básicas de Saúde referenciadas. Isso porque, em casos positivos de Covid-19 é necessário que se faça o isolamento social corretamente, para não transmitir o vírus para outros indivíduos e, neste caso, é preciso ter em mãos o atestado médico, dado através de consulta com o profissional da saúde. As UBS funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A ideia é que a reestruturação da saúde dure o tempo que for necessário para a contenção da pandemia. Para isso, a situação do número de atendimentos e da gravidade da doença será avaliada diariamente pelo corpo técnico do Município. Além dessa medida, outras estão em andamento dentro do Plano de Reestruturação, como a ampliação de mais 40 leitos hospitalares secundários de enfermaria, sendo 30 deles para o Hospital da Zona Norte e 10 leitos no Hospital da Zona Sul e a contratação complementar para a remoção de pacientes intra-hospitalar durante 90 dias.

O Plano de Reestruturação da Saúde para o atendimento Covid-19 é resultado de um trabalho integrado realizado pela Prefeitura de Londrina com diversos órgãos públicos e entidades privadas. Ele vem sanar os pedidos elencados na reunião do último sábado (30), realizado por Marcelo Belinati e membros do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), Ministério Público Federal (MPF), 17ª Regional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), profissionais dos hospitais da Zona Norte, da Zona Sul, Evangélico e da Santa Casa, da 17ª Regional em Saúde.

Endereço e telefone das Unidades de Saúde para Covid-19

UPA Sabará – 24 horas

Endereço: Av. Arthur Thomas, 2390 – Jardim Novo Sabará

Telefone: (43) 3372-3900

Unidade Básica de Milton Gavetti

Endereço: Av. Humberto Puiguari Coutinho, nº 360, Cj. Milton Gavetti.

Telefone: (43) 3379-0737

Unidade Básica de Saúde Vila Casoni

Endereço: Av. Dez de Dezembro, nº 580 – Vila Casoni.

Telefone: (43) 3379-0768

Unidade Básica de Saúde Ernani Moura Lima

Endereço: Rua Gerônimo Máximo, nº 30 – Cj. Ernani M. Lima

Telefone: (43)3379-0881

Unidade Básica de Saúde San Izidro

Endereço: R. Maria José Carneiro, 85 – Jd. Monte Carlo

Telefone: (43)3379-0760

Unidade Básica de Saúde Parque Guanabara

Endereço: R. Montevidéu, 605 – Guanabara

Telefone: (43)3379-0883

Unidade Básica de Saúde Bandeirantes

Endereço: R. Serra da Graciosa, 700 – Jardim Novo Bandeirantes

Telefone: (43)3379-0863

Unidade Básica de Saúde Chefe Newton

Endereço: R. Café Bourbon – Conj. Café

Telefone: (43)3379-0876

Unidade Básica de Saúde Maria Cecília

Endereço: R. Eugênio Gayon, 835 – Maria Cecilia

Telefone: 3378-0141

Unidade Básica de Saúde Vila Ricardo

Endereço: R. Rosa Branca, 300 – Ricardo

Telefone: (43) 3379-0772

NCPML