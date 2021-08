Londrina: Prefeitura abre agendamento da vacina contra Covid-19 para maiores de 33 anos

População deve agendar dia e horário para a vacinação no site da Prefeitura, www.londrina.pr.gov.br; até sábado (7), 18 mil doses da vacina estarão à disposição

A Prefeitura de Londrina abriu ontem, 02, o agendamento de dia e horário para a vacinação contra a Covid-19 às pessoas com 33 anos ou mais. O cidadão pode agendar o horário no site da Prefeitura de Londrina (http://www.londrina.pr.gov.br/), após verificar se seu cadastro foi validado. A liberação do agendamento deu-se, após a confirmação de recebimento de 14.820 novas doses da vacina contra o coronavírus. As doses chegaram na tarde de domingo (1º), para a 17ª Regional de Saúde e foram repassadas aos municípios ontem (2).

Para receber o imunizante é necessário agendar o horário, imprimir o comprovante com o QR-Code e comparecer na data marcada munido de um documento pessoal, do comprovante de residência atualizado e do QR-Code. Quem não tiver acesso à internet ou a um computador pode procurar uma das escolas municipais de Londrina, pois todas as unidades estão aptas para ajudar a população. A lista completa com os endereços e telefones das escolas está disponível aqui.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o Município de Londrina continua sendo referência para as demais cidades brasileiras, dada sua organização na estrutura montada para a vacinação. ” Londrina continua como referência para a vacinação contra a Covid, porque estamos permitindo que todos tenham acesso à vacina, de forma ordenada, respeitando todos os protocolos de segurança à saúde, sem filas de espera ou aglomeração. Isso só é possível porque seguimos o cadastramento e o agendamento. Estamos vacinando cerca de 4 mil pessoas por dia”, explicou o secretário da pasta.

Além da abertura de uma nova faixa etária habilitada para receber a vacina, outra novidade é que a partir hoje (3), a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Casoni voltará a vacinar a população contra a Covid-19. Ela fica na Avenida Dez de Dezembro, 580. Até sábado (7), a população terá à disposição 18 mil doses do imunizante contra o Coronavírus.

A partir de agora, serão vacinadas as pessoas com 33 anos ou mais, além dos grupos que já vinham recebendo a vacina, que são as pessoas com comorbidades; profissionais da saúde; caminhoneiros, motoristas e trabalhadores de transporte rodoviário, ferroviário e coletivo; a população em situação de rua; professores e trabalhadores do Ensino Superior; bombeiros civis; cidadãos privados de liberdade; gestantes e puérperas; integrantes das forças de segurança e salvamento; trabalhadores da área de assistência social e aeroportuários.

Dúvidas

Aqueles que fizeram o cadastro para a vacina, mas estão com alguma dúvida podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Basta enviar um e-mail para cadastro.covid19@saude.londrina.pr.gov.br pelas redes sociais da SMS, como o Instagram (@saudelondrinaoficial) e o Facebook (clique aqui), informando o CPF e descrevendo a situação. Quem preferir pode telefonar para o (43) 3372-9825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

NCPML