Londrina: Prefeitura amplia para 26 as unidades disponíveis para vacinação Covid-19

Com mais 15 Unidades Básicas de Saúde aplicando as doses, Prefeitura prevê um aumento na cobertura vacinal, especialmente de reforço

A partir desta segunda-feira (30), a vacinação contra a Covid-19 passa a ser feita em mais 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina, totalizando 26 unidades da área urbana com o atendimento para a população. Com essa medida, a Prefeitura prevê um crescimento na cobertura da vacinação, especialmente quanto à procura pelas doses de reforço.

A população que está com o calendário atrasado ou ainda não se imunizou contra a Covid-19 deve agendar o atendimento pelo Portal da Prefeitura. Há vagas disponíveis para este sábado (28), na UBS do Jardim do Sol, e a partir de segunda-feira (30) nas seguintes unidades: Alvorada, Jardim do Sol, Santa Rita, Santiago (região oeste); Carnascialli, Aquiles Stenghel, Chefe Newton, Milton Gavetti, Vivi Xavier, João Paz, Maria Cecília, Campos Verdes, Padovani, Parigot de Souza (zona norte); Armindo Guazzi, Marabá, Ernani, Vila Ricardo (região leste); Eldorado, Ouro Branco, Itapoã (zona sul); Casone, Centro, Guanabara, Vila Brasil, Vila Nova (centro).

Semanalmente, cada uma dessas unidades vai ofertas de 80 a 120 vagas para vacinação, em média, com expediente de segunda a sexta, das 7h às 19h. Excepcionalmente, pode ocorrer a abertura aos sábados, em horário especial. Ainda assim, todos os atendimentos serão feitos mediante agendamento prévio no Portal da Prefeitura.

Enquanto as demais UBSs farão a aplicação das doses de forma conjunta com os atendimentos da Atenção Primária, permanecem como salas exclusivas de vacinação as unidades do Jardim do Sol, na região oeste, e Ouro Branco, na zona sul.

Dados compilados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indicam que, de cada 100 pessoas aptas a receber a terceira dose (ou primeiro reforço), 36 ainda não foram se vacinar. Com relação ao segundo reforço ou quarta dose, disponível para idosos e imunossuprimidos, os números são ainda mais preocupantes. Entre 100 pessoas do público-alvo, 66 não receberam a dose extra.

Os reforços dos imunizantes contra Covid-19 são necessários para reativar o sistema imunológico e contribuem diretamente na proteção frente às variantes do vírus que estão em circulação. A determinação é que toda população com 18 anos ou mais receba uma dose extra, enquanto os imunossuprimidos e pessoas com 60 anos ou mais recebam duas doses extras. O intervalo entre as doses de reforço é de 120 dias.

NCPML