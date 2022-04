Londrina: Prefeitura anuncia segundo reforço contra Covid-19 para população idosa

Agendamento da dose já está disponível para 42.247 pessoas com 60 anos ou mais, que receberam o primeiro reforço há mais de 120 dias

A Prefeitura de Londrina divulgou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), novidades para o Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19. Já está liberada a aplicação de segundo reforço para toda população com 60 anos ou mais. No momento, 42.247 idosos estão aptos a acessar o Portal da Prefeitura e agendar a aplicação da quarta dose, ou terceira dose para os que receberam vacina Janssen.

Conforme explicou em coletiva o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a aplicação do segundo reforço contra Covid-19 entre a população idosa é uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Essa dose extra deve ser aplicada 120 dias após o primeiro reforço, com o intuito de garantir a resposta do sistema imunológico mediante contato com o vírus.

“Neste momento temos já 42 mil idosos com 60 anos ou mais que tomaram o reforço anterior há mais de 120 dias. Estes idosos já estão liberados, no site da Prefeitura, para fazer o agendamento do seu segundo reforço de vacina contra Covid-19”, destacou Machado.

Os idosos podem agendar a aplicação do segundo reforço nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco ou do Jardim do Sol. Ao fazer o agendamento no site, basta imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

Outra novidade anunciada ontem (11) refere-se à vacinação de crianças e adolescentes. Ao agendar a aplicação da primeira dose contra Covid-19, será possível selecionar qual a marca do imunizante de preferência, entre as opções Pfizer e Coronavac. A medida é válida somente para a primeira dose para a faixa etária de 6 a 17 anos, desde que não se enquadram como imunossuprimidos.

“Ainda algumas crianças e adolescentes que não iniciaram o esquema vacinal, muito por conta dessas dúvidas em relação ao imunizante. Muita fake news foi disseminada durante a campanha, o que acabou afastando alguns pais e responsáveis da vacinação. Uma vez que temos estoque das duas vacinas em quantidade suficiente, lançamos mão dessa alternativa como estratégia de ampliação da cobertura. Mas, sempre reforçando a segurança e eficácia dos dois imunizantes. Os dois são autorizados pela Anvisa e têm cumprido seu papel principal durante a pandemia, que é evitar casos graves e óbitos em razão da Covid-19”, ressaltou o secretário municipal de Saúde.

A vacinação pediátrica, para crianças de até 11 anos, é feita exclusivamente no Centro de Imunização da Zona Norte, que funciona no prédio do CCI Norte (Rua Luís Brugin esquina com Avenida Saul Elkind). E aos sábados, a SMS pode realizar novas ações descentralizadas de vacinação por busca espontânea, com divulgação prévia nos canais oficiais da Prefeitura.

NCPML