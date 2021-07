Londrina: Prefeitura libera agendamento para caminhoneiros se vacinarem contra Covid-19

Vacinação desse grupo acontecerá nesta sexta-feira (2), exclusivamente no CCI Norte; mais de 600 cadastros foram validados ontem (30)

A partir desta quinta-feira (1º), está liberado o agendamento do dia e horário para os caminhoneiros de Londrina se vacinarem contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Felippe Machado, no Instagram da Secretaria de Saúde (https://www.instagram.com/saudelondrinaoficial/).

Agora, basta que os caminhoneiros – que entregaram a documentação e tiveram seus dados validados -, acessem a página oficial da Prefeitura de Londrina (http://www.londrina.pr.gov.br/) e escolham o dia e horário para receberem a dose do imunizante.

Há diversos horários disponíveis para a aplicação nessa sexta-feira (2). Todos os caminhoneiros serão vacinados exclusivamente no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI Norte), que está funcionando como Centro de Imunização e fica na Rua Luiz Brugin, 570, esquina com a Avenida Saul Elkind, na zona norte de Londrina.

Segundo Machado, foram liberados mais de 600 cadastros referentes a esse grupo. “Esse agendamento se dará exclusivamente no Centro de Imunização da Zona Norte na sexta (2) e os horários já estão disponíveis. O município de Londrina tem se dedicado bastante, para avançarmos cada vez mais na vacinação contra o Covid-19”, disse o secretário.

Esses profissionais devem receber a vacina Janssen, da fabricante Johnson & Johnson, que é aplicado em dose única. Isso facilitará a imunização dos trabalhadores que se descolam com mais frequência do que a grande maioria da população.

Os caminhoneiros, motoristas e demais trabalhadores de transporte rodoviário, ferroviário e coletivo, que ainda não entregaram os documentos podem fazê-lo. Isso é necessário, porque eles precisam comprovar o vínculo e o exercício da profissão para poderem receber a vacina. Os únicos que não precisam enviar os documentos são os colaboradores das empresas Grande Londrina, Londrisul e Viação Garcia, pois a Secretaria de Saúde firmou um acordo com a direção e os setores de recursos humanos dessas empresas, para que elas encaminhem a relação dos funcionários diretamente para a Secretaria de Saúde.

Documentos

Tanto os motoristas de transporte rodoviário de cargas, empregado cooperado ou autônomo, quanto os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, devem entregar, em envelopes lacrados, as cópias dos seguintes documentos:

1. Documentos pessoais: carteira de identidade (RG) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou apenas a carteira de motorista, que contém o número do RG e do CPF.

2. Documento que comprove o vínculo

Para os motoristas de transporte rodoviário de cargas pode ser: a carteira de trabalho, o crachá funcional, o contracheque, a carteira de sócio da cooperativa do transporte de carga, a carteira de sócio dos sindicatos de transportes ou, ainda, o comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Para os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso pode ser: a carteira de trabalho, o crachá funcional, o contracheque, a carteira de sócio da cooperativa dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou, ainda, das cooperativas de transporte

Onde entregar

Foram disponibilizados quatro diferentes locais, sendo um em cada região da cidade, para facilitar a entrega. São eles:

1. Secretaria de Saúde, que fica na Avenida Theodoro Victorelli, 130, no Jardim Helena.

2. Secretaria de Educação, na Rua Mar Vermelho, 35, esquina com a Avenida Madre Leônia Milito.

3. Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira, na Rua Luiz Brugin, 775, na zona norte de Londrina.

4. Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi, na Rua Benjamin Constant, 800, região central da cidade.

Aqueles que fizeram o cadastro para tomar a vacina contra a Covid-19 e tenham alguma dúvida podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Para isso, basta acessar as redes sociais da SMS pelo Instagram (@saudelondrinaoficial) ou no Facebook (https://www.facebook.com/saudelondrinaoficial) ou telefonar para (43) 3372-9825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou enviar um e-mail para cadastro.covid19@saude.londrina.pr.gov.br ou comunicacaosaude.londrina@gmail.com.

NCPML