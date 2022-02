Londrina realiza Bailinho da Vacina para as crianças neste sábado (12)

Expectativa do Município é receber 1.600 crianças no Centro de Imunização da Zona Norte, que estará decorado e terá diversas atrações para o público infantil

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai realizar o Bailinho da Vacina neste sábado (12), das 7h às 19h, no Centro de Imunização da Zona Norte, na Rua Luís Brugin, 570. O objetivo da iniciativa é proporcionar um momento lúdico e divertido durante a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, público-alvo da vacinação contra a Covid-19. A estimativa é receber mais de 1.600 crianças.

O local estará todo decorado e as crianças poderão ir vestidas com fantasias de super-heróis, princesas e outras opções. Haverá muita música, pintura artística, presença de personagens infantis, brinquedos como cama elástica, distribuição de pipoca e algodão doce. O Centro de Imunização é o local que está atendendo exclusivamente as crianças para a vacinação contra Covid-19.

“Será uma vacinação diferenciada, temática, como fizemos durante toda a campanha de vacinação, em diversas oportunidades. Isso se mostrou muito efetivo e, com as nossas crianças, não poderia ser diferente. O Bailinho da Vacina vai proporcionar muita alegria e distração para os pequenos. Tudo isso ajuda a atrair a atração das crianças, dos pais e mães, para que possamos atingir o nosso objetivo principal, que é garantir a proteção às nossas crianças, ainda mais no contexto do aumento do número de casos e retorno às aulas”, enfatizou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Na última terça-feira (8), a Prefeitura de Londrina liberou a vacinação para todas as crianças com mais de 5 anos. Os pais ou responsáveis que fizeram o cadastro da imunização, mas ainda não agendaram a data para aplicação da dose, podem fazer o agendamento no Portal da Prefeitura (aqui).

Para receber a vacina pediátrica contra a Covid-19 a criança não deve ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias. Além disso, caso tenha positivado para Covid-19, deverá se vacinar após um período de pelo menos 30 dias.

No ato da imunização, é necessário apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura, que contém o QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.

Adultos

No sábado (12), como o Centro de Imunização da Zona Norte estará atendendo exclusivamente as crianças, a vacinação para os adultos acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco, Eldorado, Jardim do Sol e Alvorada. O atendimento será das 7h às 19h.

No domingo (13), o Centro de Imunização da Zona Norte também atenderá apenas o público infantil, das 7h às 19h. Neste dia, os adultos estarão sendo vacinados nas UBSs do Alvorada e do Ouro Branco.

