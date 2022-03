Londrina: Secretaria de Saúde realiza nova vacinação sem agendamento para crianças e adolescentes

Vacinação de sábado (26) será por livre demanda, sem necessidade de cadastro ou agendamento prévio; as Unidades Básicas de Saúde do Novo Amparo, Jardim Santiago e Jardim Itapoã estarão abertas

Dado o sucesso da ação inédita de vacinação contra a Covid-19 de crianças e adolescentes, por livre demanda, realizada no último fim de semana, a Prefeitura de Londrina vai realizar mais uma ação semelhante neste sábado (26), das 8h às 17h, em três pontos diferentes da cidade. Nesta segunda edição, estarão à disposição da população as Unidades Básicas de Saúde do Novo Amparo (zona norte), Jardim Santiago (zona oeste) e do Jardim Itapoã (zona sul).

O objetivo é ampliar ainda mais a imunização dos maiores de 5 anos e menores de 18 em Londrina, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda. Para isso, todos eles devem estar acompanhados de seus pais ou responsáveis, munidos de um documento pessoal de identificação. “A ação de sábado foi um sucesso. Conseguimos vacinar milhares de crianças nos quatro pontos de vacinação definidos pela Prefeitura de Londrina, de forma técnica e conforme os dados da Secretaria de Saúde e de Educação. Agora, esperamos imunizar ainda mais crianças e adolescentes”, disse o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Assim como no dia 19 de março, desta vez não será necessário fazer o cadastro das crianças e adolescentes pelo site da Prefeitura de Londrina, nem agendar um horário. Todos que participarem receberão a vacina contra Covid-19, visto que não haverá limite de doses a serem aplicadas. Somente no último sábado (19), 3.590 menores de 18 anos foram imunizados no Centro de Imunização da Zona Norte (CCI) e em outros quatro pontos diferentes da cidade. A intenção é que, até final de abril, a Secretaria de Saúde consiga bater todas as metas de imunização dos menores de 18 anos. Atualmente, em Londrina, estão sendo aplicadas as vacinas da Pfizer pediátrica em crianças com 5 anos ou mais e a Coronavac em maiores de 6 anos e menores de 11 anos.

Pontos de vacinação

Unidade Básica de Saúde do Novo Amparo – Av. Pref. Milton Ribeiro Menezes, 55 Jardim Moema (zona norte)

Unidade Básica de Saúde do Santiago – Av. Aracy Soares Santos, 100, Jardim Santiago (zona oeste)

Unidade Básica de Saúde do Itapoã – Rua Benedito José Theodoro, 258, no Jardim Itapoã (zona sul)

NCPML