Londrina sediará mostra paranaense de saúde

A Secretaria de Estado da Saúde e a Escola de Saúde Pública do Paraná são parceiras do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Inesco) na realização da 5ª Mostra Paranaense de Pesquisa em Saúde. O período para a inscrição de trabalhos termina na sexta-feira (31). O evento que tem como tema central Inovando e Valorizando a Vida acontece em Londrina, em 11 e 12 de julho.

Podem participar pesquisadores, docentes e estudantes de graduação e de pós-graduação de todas as carreiras da saúde, profissionais com atuação na área da Saúde Pública/Coletiva, conselheiros de saúde e lideranças comunitárias.

A inscrição e submissão de trabalhos à Comissão Científica devem ser feitas exclusivamente no site do evento, onde também constam todas as normas para envio (http://www.mostraparanaensesaude.org.br) e a programação completa.

Podem ser projetos de pesquisas já executados ou em desenvolvimento e relatos de experiências nos serviços, em movimentos comunitários ou em projetos aplicativos na graduação ou realizados durantes cursos de pós-graduação. Uma Comissão de Julgamento fará a seleção dos trabalhos que vão concorrer ao 4º Prêmio Inova Saúde Paraná.

Serão três premiados em cada um dos 16 eixos temáticos propostos: Política e Gestão em Saúde; Atenção Primária em Saúde; Modelos, Redes de Atenção e Gestão do Cuidado em Saúde; Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; Epidemiologia e Vigilância em Saúde; Participação Comunitária e Controle Social em Saúde; Informação, Comunicação e Direito em Saúde; Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde; Alimentação e Nutrição em Saúde; Saúde Internacional, Bioética e outros temas de Saúde Pública/Coletiva; Cuidados Paliativos no Paraná; Memória e História da Saúde Pública no Paraná; Saúde Bucal no Paraná; Assistência Farmacêutica no Paraná; Saúde Mental no Paraná; Interfaces com o Sistema de Saúde Suplementar.

Simultaneamente, serão promovidos o 2º Seminário da Rede Pesquisa em Saúde da Secretaria da Saúde, o 2º Encontro de Avaliação de Tecnologias em Saúde no Paraná e o 1º Encontro da Rede Preservação da Memória da Saúde Pública do Paraná.

Nesta 5ª edição a mostra tem copromoção da Prefeitura de Londrina e também da Unifil - Campus JK, além do apoio de diversos órgãos da área de saúde e instituições de ensino superior.

Todas as informações sobre o evento e também para inscrição e submissão de trabalhos estão disponíveis no site http://www.mostraparanaensesaude.org.br. Dúvidas ou outras solicitações também podem ser encaminhadas para a Comissão Organizadora pelo email http://inesco@inesco.org.br ou pelo http://facebook.com/inesco/.

AEN