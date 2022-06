Londrina terá mutirão de vacinação contra Covid-19 neste sábado (4)

Objetivo da ação é vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos, mas também oportunizará a vacinação dos outros grupos que estão com doses pendentes, mediante agendamento

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará um mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (4), das 8 às 18h. O objetivo principal é atender a demanda dos adolescentes entre 12 e 17 anos, que estão recebendo a dose de reforço (3ª dose) neste momento. De acordo com os dados da SMS, 24 mil jovens, com esta faixa etária, estão aptos a receber a dose de reforço. Ela é ofertada para aqueles que receberam a segunda dose há pelo menos 120 dias (quatro meses).

O mutirão também vai oportunizar a vacinação dos outros grupos que estão com doses pendentes. Para participar, é necessário fazer o agendamento antecipadamente no site da Prefeitura, aqui. Após agendar, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

O município abriu 5 mil vagas de vacinação para a ação deste sábado, das quais 4 mil já foram preenchidas, restando 1 mil vagas em aberto até o momento, aproximadamente. Neste dia, estarão abertas, das 8h às 18h, as seguintes unidades: Ouro Branco, Eldorado, Jardim do Sol, Santa Rita, Alvorada, Armindo Guazzi, Vila Casoni, Guanabara, Parigot de Souza e Maria Cecília.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse que esta é mais uma ação que a Prefeitura de Londrina realiza, para oportunizar que mais pessoas se vacinem contra a Covid-19. “A vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir a doença e é fundamental para os adolescentes, que naturalmente têm uma vida muito ativa, circulam nas escolas e em diversos ambientes, por isso acabam ficando mais expostos à contaminação pelo coronavírus”, afirmou.

Ampliação de unidades

Durante a semana, a partir de segunda-feira (6), a Prefeitura ampliará de 26 para 36 unidades que farão a vacinação contra a Covid-19. São elas: Alvorada, Jardim do Sol, Santa Rita, Santiago, Panisa, Tóquio e Cabo Frio (região oeste); Carnascialli, Aquiles Stenghel, Chefe Newton, Milton Gavetti, Vivi Xavier, João Paz, Maria Cecília, Campos Verdes, Padovani, Parigot de Souza (zona norte); Armindo Guazzi, Marabá, Ernani, Vila Ricardo, Novo Amparo (região leste); Eldorado, Ouro Branco, Itapoã, Jamile Dequech, Pind, Piza, Cafezal, San Izidro (zona sul); Casoni, Centro, Guanabara, Vila Brasil, Vila Nova e CSU (centro).