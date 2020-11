Londrina: Teste Seletivo para Saúde abre inscrições

Procedimento ocorre exclusivamente on-line e prazo vai até 3 de dezembro, às 14 horas; são 112 vagas temporárias para diferentes áreas

As inscrições do teste seletivo n° 166/2020 para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começaram ontem quinta-feira (26), às 14 horas. Os interessados devem se inscrever exclusivamente de forma on-line (acesse aqui) o prazo vale até o dia 3 de dezembro, às 14h. As taxas variam de R$30 a R$190, conforme a função escolhida pelo candidato, e o prazo para pagamento do boleto é até dia 4, uma sexta-feira.

Ao todo, são 112 vagas temporárias para os cargos de assistente de gestão em serviços de saúde, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, veterinário, clínico geral plantonista e pediatra plantonista. Os profissionais convocados irão atuar nas unidades de saúde do Município, bem como reforçar as equipes que atuam no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O contrato será de seis meses, podendo ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período.

Isenção da taxa

É possível solicitar isenção da taxa de inscrição entre hoje e amanhã (27). Para isso, o candidato deve realizar sua inscrição e encaminhar todas as informações que constam no Anexo III do edital para o e-mail tss.saude@londrina.pr.gov.br, até às 18h desta sexta-feira. A previsão é que na próxima segunda-feira (30) seja divulgado o edital com pedidos de deferidos e indeferidos.

O benefício é válido aos servidores públicos municipais, desempregados, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e os que tenham prestado serviço eleitoral em, no mínimo, dois eventos.

Reserva de vagas

Para os candidatos afro-brasileiros, são reservadas 10% das vagas, conforme estabelece a lei municipal n° 11.952/2013. E para as pessoas com deficiência, é reservado 5% das vagas para funções cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Todas as informações estão disponíveis nos itens 3 e 4 do edital n° 166/2020.

Entrega dos documentos e análise

No dia 6 de dezembro, os candidatos devem entregar os envelopes contendo os documentos que comprovem títulos escolares, acadêmicos e profissionais. Devido à pandemia da Covid-19, o atendimento será realizado em formato drive-thru, no Autódromo Internacional de Londrina, das 9h às 15 horas. Os títulos serão analisados, julgados e pontuados conforme critérios e limites de pontuação estabelecidos no Anexo I do edital.

Prazos

A listagem com a classificação provisória dos candidatos será publicada em 14 de dezembro. O candidato terá dois úteis, contados a partir da data de publicação, para entrar com recurso. Finalizado esse prazo e analisado os recursos, será divulgada a classificação final e homologação do teste seletivo, previsto para ocorrer em 17 de dezembro.

